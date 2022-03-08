Также он призвал признать Россию государством-террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британский парламент сделать безопасным украинское небо.

Об этом он сказал в обращении к британскому парламенту.

Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся.

"Мы не сдаемся, конечно, с вашей помощью - с помощью цивилизации, цивилизации больших стран, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы очень рассчитываем. И я отдельно вам благодарен, Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - УНИАН), мой друг", - сказал Зеленский.

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте ее наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете, то, что вы должны, к чему обязывает величие вашего государства и вашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Его видеообращение британский парламент встретил аплодисментами.

Также президент Украины сообщил, что за 13 дней российского вторжения "было убито 50 детей, 50 великомучеников". "Это страшно", - подчеркнул он. При этом он добавил, что "Украина не стремилась к этому, не искала величия, но стала великой за эти дни этой войны".

По словам Зеленского, несмотря на террор оккупантов, Украина спасает людей, защищает свободу, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира, которая обороняется, "несмотря на открытое небо - все еще открыто для российских ракет, самолетов, вертолетов".

"Быть или не быть - вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос, - сказал президент. - 13 дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине, но сейчас уже нет. Очевидно, что быть, очевидно, что быть свободными".

Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся и не проиграет. "Мы пойдем до конца, мы будем сражаться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена", - заявил президент Украины.

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