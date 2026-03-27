Часть украинцев, депортированных из США, сразу отправили на фронт, – CNN

ICE высылает мужчин призывного возраста, а в Украине их сразу забирают в армию, утверждают американские СМИ.

Десятки украинских мужчин, депортированных из США, после возвращения домой почти сразу попадают в ряды армии. Некоторых мобилизуют буквально на границе – без возможности даже увидеть семью, пишет CNN.

"Я так и не добрался домой"

28-летнего Владимира Дудника задержали украинские военные сразу после пересечения границы.

"Когда я был в самолете в Украину, я знал, что меня ждет… Но я надеялся, что меня хотя бы сначала отпустят домой. Я так и не добрался домой. Я еще не видел своих родителей", – рассказал он.

После 51 дня обучения и подготовки оператора дронов Дудник оказался на передовой на востоке Украины с позывным "Америка".

Массовые депортации и новые риски

Во время второго президентского срока Дональда Трампа США ужесточили миграционную политику. Кампания депортаций коснулась и украинцев, среди которых немало людей без серьезных судимостей.

Для мужчин призывного возраста это означает дополнительный риск – после возвращения их могут сразу мобилизовать.

Согласно украинскому законодательству, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву. Из-за войны страна сталкивается с острой нехваткой личного состава.

Самолет призывников

Дудник был одним из 45 мужчин, депортированных рейсом Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) в ноябре. По данным украинских пограничников, 24 из них находились в розыске за уклонение от мобилизации и были сразу переданы в военкоматы.

"У мужчины, который был со мной в самолете, было двое или трое детей – и его тоже депортировали… Другой жил в США 20 лет и почти не говорит по-украински. Его также отправили обратно", – рассказал Дудник.

Другие депортированные подтверждают, что проверки в процессе возвращения в Украину формальные, а решения – быстрые. Антон Смовж, которого также сразу направили в учебный центр, говорит:

"Во время медосмотра они взяли кровь за три минуты и сказали, что я годен к службе".

Впоследствии он покинул армию и скрывается. Его семья также пострадала: "Мой сын – гражданин США, но фактически его тоже депортировали, потому что жена не могла остаться одна с ребенком", – говорит он.

Неопределенность для украинцев в США

По программе "Единство за Украину" (U4U) в США въехали около 280 тысяч украинцев. Но после изменений в политике многие из них оказались в "подвешенном" статусе.

Юрист Юлия Бикбова объясняет:

"На бумаге защита для украинцев все еще действует… но сейчас ICE имеет широкие полномочия задерживать кого угодно".

26-летний Руслан рассказывает, что его задержали во время обычной проверки: "Я показал им водительские права… Они сказали, что я передвигаюсь незаконно, надели наручники и отвезли в тюрьму".

Украинка Дарья, чей муж также был задержан, опасается худшего:

"Сейчас в Украине призывают даже мужчин с серьезными проблемами со здоровьем… Я разговаривала с женщиной, у которой двое маленьких детей. Ее мужа просто забрали – без дохода, без ничего".

Несмотря на пережитое, некоторые депортированные не винят США.

"Я понимаю, почему страна не хочет иммигрантов-преступников… Но в моем случае мне просто не повезло", – говорит Смовж.

Дудник признается: ему предлагали избежать службы, но он отказался. Мужчина говорит:

"Я видел так много могил солдат… В тот момент я сказал себе, что не буду бежать и буду воевать".

Депортация мужчин призывного возраста

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик заявил, что в вопросе депортации "уклонистов" страна руководствуется исключительно законодательством Европейского Союза. По его словам, Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам.

