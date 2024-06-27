Мобилизованные осужденные не обязательно совершат преступление во второй раз, считает военнослужащий.

Мобилизовать осужденных - это отличная идея и поддержка на фронте. Такой шаг не означает, что ситуация в армии ухудшится, заявил командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины Кирилл Верес в интервью УП.

"Я себе в батальон готов ребят взять. Реально создать из них отдельную роту, и с радостью возглавил бы командование над ними", - сказал военный.

Командир также отметил, что не волнуется из-за их прошлого, ведь в жизни могут быть разные ситуации и есть люди, которые находятся в тюрьме не за убийство.

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"Они же сидят не за убийство. Кто-то мобильный телефон украл, кто-то где-то лес воровал, в каком-то лесничестве его поймали. Кто-то отмазаться не успел, у кого-то денег не хватило за кредит. Кто-то влез в драку пьяным, или ДТП - разное бывает", - рассказал Верес.

По его словам, он бы сумел найти общий язык со своим личным составом и доказал бы, что они будут служить под руководством командира, а не он под их, ведь все работает на батальон. Военнослужащий также отметил, что просил у своего руководства осужденных в свой батальон, но ему отказали.

Как должна была бы происходить мобилизация в Украине?

Отвечая на вопрос, как бы должна была происходить мобилизация в идеале, Верес ответил, что проблема в доверии людей по отношению к военным. По его словам, большая часть людей думает, что их посылают на смерть, хотя нужно думать, что это они идут убивать и уничтожать врага, чтобы защитить свою страну.

"Я считаю, что у нас не в мобилизации проблема. А в недоверии людей, условно говоря, в отношении военных, это, пожалуй, самое важное. "Нас пошлют - мы умрем". Да чего я тебя должен посылать? Иди убей, не думай умирать - иди убей", - говорит командир батальона К-2.

Возможна ли сейчас демобилизация?

Командир батальона К-2 сказал, что не понимает, как сейчас может происходить демобилизация, ведь не представляет замены своему личному составу и для этого процесса не хватает людей.

"Если у нас сейчас идет некомплект в подразделениях, о какой замене может идти речь? Как оно может произойти, как ее можно сделать? Демобилизация - это один ушел, другой стал на его место. А когда есть только один? Как командир скажу, я бы, пожалуй, не очень сильно хотел, чтобы сейчас у меня изменилось 60% личного состава на новый. Потому что эти уже давно в боях, обученные. Но учитывая, что я их называю детьми, и я человек, то хотел бы, чтобы они отдохнули", - отметил он.

Мобилизация осужденных - что важно знать

Как ранее писал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский разрешил мобилизацию заключенных и подписал соответствующий закон.

Согласно данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 30 мая 770 осужденных уже поступили на службу в ВСУ.

"При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также УНИАН сообщал, что осужденные, которые решили мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, будут воевать в штурмовых подразделениях. В будущем это может измениться, военное командование будет следить за процессом.

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