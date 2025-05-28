Канцлер Германии акцентировал, что сейчас именно Россия уклоняется от окончания войны.

Германия продолжит и расширит военную поддержку Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по результату проведенной встречи в Берлине.

"Сегодня мы говорили о военной поддержке со стороны Германии для Украины... Я не буду вдаваться в детали, но могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена, для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии", - сказал Мерц.

По словам немецкого канцлера, Берлин в частности возьмет на себя существенную часть расходов на спутниковую связь "Старлинк" в Украине. Также ожидается, что сегодня будет подписано заявление о намерениях по приобретению дальнобойных систем украинского производства.

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"Если не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели вне украинской территории. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень большой потенциал", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что никто не стремится к миру больше, чем Украина. Киев уже несколько недель готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов к техническим переговорам с Россией. В этом вопросе Европа будет поддерживать дипломатические усилия Украины.

"Неважно, где они происходят, будь то в Ватикане, в Женеве, или, возможно, в каком-то другом месте. Мы, европейцы, готовы поддерживать эти разговоры. И я знаю, что царит единодушие с нашими партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Хельсинки и Брюсселе и во многих других странах и городах Европы. Мы рассчитываем на поддержку со стороны США. Их ангажированность является незаменимой для успешности переговоров", - сказал канцлер Германии.

Мерц выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за его личный вклад в течение последних недель.

Он отметил, что Москва сейчас лишь хочет выиграть время.

"Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы все еще ждем сегодня. И массивные воздушные атаки на Киев на выходных говорят не на языке мира, а на языке войны, агрессивной войны. Это пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, в Европе и в США", - подчеркнул Мерц.

Поэтому, по его словам, Германия будет усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы, чтобы проложить путь для переговоров.

"В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный Поток 2" не заработал", - заверил политик.

Мерц также отметил, что война изменила отношения между Украиной и Германией.

"Мы стали ближе на уровне наших обществ, но также на уровне наших правительств. Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять. Поэтому в конце этого года мы впервые за много лет снова проведем украинско-немецкие межправительственные консультации", - сообщил он.

По словам канцлера ФРГ захватническая война России не имеет права затенять все, поэтому вместе с президентом Зеленским "совместно думаем о будущем" несмотря на войну. Поэтому предусмотрена встреча с немецким бизнесом относительно планов на будущее.

"Потенциал тесного сотрудничества между Германией и Украиной есть. И темы лежат на ладони. Энергетика, инфраструктура, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, медицинская техника, а также другие отрасли. Мы хотим раскрыть этот потенциал совместно на основе партнерства", - отметил Мерц.

Отдельно он отметил, что есть желание достичь длительного мира для Украины и иметь безопасность для всей Европы. По словам Мерца, это все совместная работа, которая должна проводиться "в тесном партнерстве с нашими друзьями в Европе и в США".

Визит Зеленского в Германию

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая, будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня.

The New York Times обратило внимание, что сегодняшняя встреча Зеленского с немецким канцлером будет третьей за последние несколько недель и она "подчеркивает сосредоточенность Мерца на войне в Украине, поскольку он стремится восстановить лидерство Германии среди европейских союзников на фоне ослабления обязательств США перед НАТО".

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