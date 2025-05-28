Он сказал, что не вводит санкции против РФ, потому что не хочет "испортить сделку" по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов, если необходимо, к трехсторонней встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он сказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф "очень жестко" общается с российской стороной и пообещал, что через две недели "даст знать", действительно ли Путин хочет закончить войну.

"Я не могу вам этого сказать, но я дам вам знать примерно через две недели. Очень скоро мы узнаем, подталкивает ли он [Путин] нас к чему-то - и если да, то мы отреагируем немного по-другому", - сказал Трамп в ответ на вопрос, считает ли он сейчас, что Путин действительно хочет закончить войну.

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По его словам, Уиткофф "делает феноменальную работу" и "очень жестко с ними [россиянами] сейчас общается".

"Я очень разочарован тем, что случилось пару ночей назад, когда людей убивали посреди того, что называется переговорами. Я очень-очень разочарован", - заявил Трамп.

Также он сказал, что не вводит санкции против РФ, потому что не хочет "испортить сделку" по Украине.

"Ну, я не буду говорить вам точно, но слова говорят сами за себя. Мы не довольны этой ситуацией", - сказал президент США.

Возможность встречи Трампа, Путина и Зеленского

Зеленский заявил, что украинская сторона готова к встречам с россиянами в любом формате, в том числе и к переговорам на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи - президент Украины Владимир Зеленский - российский лидер Владимир Путин - президент США Дональд Трамп.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии американцы отдельно встречались с украинцами и с россиянами, а затем состоялась отдельная встреча украинцев и россиян в Стамбуле, то есть Украина согласна на любой формат, а также на любую предложенную площадку.

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