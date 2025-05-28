Если вам нравится мультик "Рататуй", возможно, вы увидите Париж в совершенно ином свете.

Париж является самым популярным туристическим направлением в мире. Ежегодно французскую столицу посещают впечатляющие 50 миллионов человек. Но не все они в итоге получат те впечатления, за которыми едут.

На самом деле образ Парижа настолько романтизирован, что большинство туристов просто не осознают пропасть между реальным городом и Парижем из романтических фильмов и романов. Именно это пришлось узнать журналисту британского таблоида The Mirror Оливеру Рэдклиффу.

"Не ступая ранее на парижскую землю, я, возможно, имел обожаемую версию французской столицы, отчасти из детства, подпитанного пропагандой Pixar, вытекающей из любви к фильму "Рататуй", - признается он.

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Как и любой начинающий турист, Оливер посетил много классических туристических локаций города, включая Версаль, Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Но несмотря на эти архитектурные чудо, больше всего его поразило нечто другое - то, о чем никто на самом деле не предупреждает гостей французской столицы.

"Хотя широкий выбор кондитерских и булочных до сих пор с нежностью остается в моей памяти, больше всего меня поразили существа, которые прятались на улицах под ними, - крысы. Живя в Лондоне, я видел крыс, которые снуют ночью, прыгая с одного мусорного бака на другой, но паразиты, блуждающие по бульварам Парижа, находятся на совсем другом уровне", - признается британец.

Журналист констатировал, что парижане, очевидно, привыкли к этому явлению, которое является частью их повседневности. По его словам, местные СМИ даже шутят, что крысы - это просто "неприятный парижский декор".

На самом деле французская столица уже много лет ведет борьбу с этими существами, прилагая значительные усилия. Но пока что результаты оказывались недостаточными.

Другие рассказы туристов

Как писал УНИАН, одна туристка посетила "самый опасный" город Европы и была приятно удивлена его характером и атмосферой. Речь идет о Марселе во Франции, который кто-то любит, а кто-то ненавидит.

Также мы писали, как другой турист путешествовал неделю без телефона и рассказал, с какими трудностями он столкнулся. В отсутствие Google карт ему пришлось полагаться на указания от местных жителей и собственную интуицию.

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