В целом "не туда" ушло около миллиона евро из предоставленных Брюсселем 17 миллионов.

Предоставленные Европейским союзом деньги на поддержку украинских беженцев Литва частично потратила на граждан "враждебных государств". Об этом пишет местное издание LRT.

Отмечается, что Европейский Союз из своего общего бюджета предоставляет странам-членам финансовую помощь на интеграцию украинцев в местное общество. В течение 2022-2023 годов Литва получила от ЕС почти 17 миллионов евро на эти расходы.

Однако оказалось, что эти деньги тратили не только на украинцев, но также на граждан России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран, которые имеют вид на жительство в Литве. Кроме украинцев, в целом такую поддержку получили 813 граждан 43 разных стран. Им оплатили курсы литовского языка и помогли с трудоустройством.

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По имеющимся данным, "не туда" потратили более миллиона евро, и теперь Литва должна вернуть эти деньги обратно Евросоюзу. Кроме того, по данным LRT, трата "украинских" денег на граждан России и Беларуси возмутила многих литовских чиновников. На этом фоне была уволена руководительница госагенства, ответственного за распределение этих денег.

"Мы оцениваем это плохо. Этого не должно было произойти. Продолжается внутренний аудит, мы расследуем, как это могло произойти", - сказала журналистам заместитель министра социального обеспечения и труда Рита Григалене.

Агентство, которое распределяло деньги, отвергает критику и утверждает, что предоставление поддержки лицам, которые не являются гражданами Украины, было разрешено действующей в то время процедурой. Однако правительственные аудиторы отмечают, что деньги были предоставлены Евросоюзом с конкретной целью - на поддержку украинцев.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, Европейский Союз планирует пересмотреть правовые основы пребывания украинских беженцев, так как ранее введенный механизм рассматривался как временная мера. ЕС должен разработать стратегию перехода от временной защиты украинцев к более длительной стратегии.

Также мы рассказывали, что украинских беженцев наиболее охотно принимают в таких странах как Польша, Германия, Чехия, Швеция, Латвия и Испания.

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