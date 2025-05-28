Самые высокие зарплаты получают работники Счетной палаты.

Заработная плата в центральных государственных органах Украины выросла на 16,2% с начала года. В апреле средняя зарплата чиновников составила 57,3 тысячи гривень против показателя в 49,3 тысячи гривень по состоянию на январь.

Как сообщили в Министерстве финансов, общее количество работников центральных госорганов составило 21 995 человек.

Самые высокие зарплаты получают работники Счетной палаты - 117,5 тысячи грн в среднем. На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг со средней зарплатой 101,99 тысячи грн. Замыкает тройку лидеров по уровню оплаты труда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где в среднем зарабатывают 86,16 тысячи грн.

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Самые низкие зарплаты имеют работники таких органов:

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра - 37,01 тыс. грн;

Государственное агентство лесных ресурсов - 36,94 тыс. грн;

Национальная социальная сервисная служба - 36,85 тыс. грн;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками - 36,55 тыс. грн;

Национальная служба посредничества и примирения - 32,14 тыс. грн.

Зарплаты в Украине - последние новости

В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных государственных органах Украины составила 51,4 тысячи гривень. Тогда лидером по зарплате стала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где средняя зарплата составляла 90,1 тысячи гривень.

По данным исследования Work.ua, средняя зарплата в Украине в апреле выросла до 24 500 грн. Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции.

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