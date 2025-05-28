Он ожидает от Москвы передачу ответного меморандума до встречи, которую ожидает не ранее 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира, передал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому документ с украинской позицией. Об этом министр обороны сообщил в сети X.

По его словам, в развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

"К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс", - сообщил Умеров.

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В то же время, он отметил, что давление на россиян сработало.

"После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум", - сообщил Умеров.

Впрочем, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.

"Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ", - подчеркнул Умеров.

Также он подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Умеров подчеркнул:

"Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ".

Как отметил министр обороны, Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.

"Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание", - сообщил Умеров.

Меморандум о прекращении огня

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров связывался с российской стороной, чтобы получить обещанный проект "меморандума" об окончании войны, но до сих пор от россиян ничего нет.

При этом, позже глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня заявил, что провел телефонный разговор с Умеровым и предложил дату и место будущей встречи.

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