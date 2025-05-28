Выращивание овощей собственноручно может быть эффективным способом получить свежую продукцию за меньшие деньги.

С ростом цен в супермаркетах все больше людей ищут способы сэкономить. Выращивание овощей собственноручно может быть эффективным способом получить свежую продукцию за меньшие деньги, пишет Southernliving.

Отмечается, что понимание этой разницы поможет сохранить ваши средства и максимально увеличить урожай в течение сезона. Издание расспросило экспертов, какие культуры выгоднее всего выращивать самостоятельно.

1. Зелень

Зелень очень неприхотлива, рассказал специалист по садоводству Университета Джорджии Роберт Вестерфилд. По его словам, она легко выращивается, устойчива к засухе, а еще - дорогая в магазинах. Выращивая ее дома, вы сможете брать ее только столько, сколько нужно, без расточительства.

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Доцент Сельскохозяйственного центра Университета штата Луизиана Деймон Абди советует начать с розмарина.

"Вместо того, чтобы покупать упакованные травы розмарина, которые могут завянуть, если их не использовать, посадить куст розмарина - это простой способ производить собственные приправы, которые можно собирать при необходимости", - подчеркнул он.

2. Перец

По словам Вестерфилда, перец холодостойкий и "переносит болезни и насекомых лучше других культур". Он обычно считается одним из самых легких для выращивания овощей: требует разве что много воды и хорошо дренированной почвы.

3. Помидоры

Вестерфилд рекомендует сорта черри, которые легко выращивать, к тому же они дают больший урожай. Одного-двух кустов помидоров черри хватит на весь сезон, говорит он и добавляет, что они доставляют меньше хлопот, чем крупные сорта.

4. Фасоль

Еще одна простая в обработке культура - фасоль. Ее можно сеять прямо в грунт, она щедро плодоносит.

"Если хорошо ухаживать - будете собирать урожай целое лето", - заверил Вестерфилд.

5. Спаржа

И Вестерфилд, и Абди советуют выращивать спаржу - многолетнюю культуру, которую можно собирать до 20 лет.

"Она требует усилий вначале, но потом служит вам всю жизнь", - пояснил Вестерфилд.

6. Огурцы

Огурцы хороши тем, что ими можно смаковать свежими и маринованными. Но важно, чтобы стебли и листья не касались земли, поэтому лучше всего выращивать их вертикально.

7. Кабачки

Эти овощи очень легкие в выращивании, но уязвимы к вредителям. Следует следить, чтобы избежать нашествия жуков и личинок, которые могут уничтожить растения.

Вестерфилд советует прежде чем начать что-то выращивать, честно оценить свою готовность к этому процессу и то, действительно ли будете потреблять выращенное, ведь если семья не ест эти овощи - вы не сэкономите.

Ранее УНИАН рассказывал, почему гортензию теперь лучше не сажать. Эксперты говорят, что этот распространенный цветок все чаще не способен выживать в условиях климатических изменений, поэтому они советуют просто перестать его высаживать.

Из-за повышения температуры во всем мире гортензии сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Эти растения обожают влагу, но длительные засухи и жаркое лето создают для них крайне тяжелые условия даже в регионах, где раньше они чувствовали себя комфортно.

Даже гортензии, посаженные в затененных местах, страдают от все более сухого воздуха, который обезвоживает их нежные ткани. Попытки компенсировать это интенсивным поливом часто провоцируют развитие грибковых заболеваний, которые еще больше ослабляют растения. Это приводит своеобразный парадокс: усилия по спасению гортензий ускоряют их гибель.

Зато профессиональные ландшафтные дизайнеры все чаще советуют клиентам обратить внимание на климатически устойчивые растения с подобным декоративным эффектом.

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