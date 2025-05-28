Брюссель думает, как поступить с миллионами украинцев, которые находятся в Европе "временно".

Украинские беженцы смогут остаться в Европе до марта 2027 года. Соответствующее решение руководящие органы Евросоюза планируют утвердить в середине июня. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, которого цитирует "Украинская правда".

По его словам, Брюссель намерен продлить срок действия уже существующего механизма временной защиты, который был введен специально для украинцев.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", - заявил Ченцов.

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Как сообщил дипломат, Еврокомиссия вынуждена принять такое решение из-за того, что ситуация с безопасностью в Украине не улучшается.

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть - уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - подчеркнул он.

Вместе с тем Ченцов признал, что в рамках Евросоюза началась внутренняя дискуссия о том, что как поступить с украинскими беженцами после того, как режим временной защиты для них будет отменен. По его словам, на следующей неделе в Брюссель прибудет вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Алексей Чернышов, чтобы обсудить этот вопрос с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером.

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - отметил Ченцов.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, Литва потратила на россиян и белорусов деньги ЕС, предназначенные на помощь беженцам из Украины. В общем "не туда" ушло около миллиона евро из предоставленных Брюсселем 17 миллионов.

Также мы рассказывали, почему Украине не стоит надеяться на возвращение большинства беженцев, которые уже давно находятся за рубежом.

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