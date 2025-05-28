Цены на популярный ранний овощ продолжают падать: сколько стоит килограмм в Украине

Капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем годом ранее.

Цены в Украине на раннюю капусту продолжают снижаться. Этому способствует сезонное увеличение предложения овощей, а также невысокий спрос на данную продукцию.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день капуста урожая 2025 года продается в пределах 24-32 грн/кг ($0,58-0,77 /кг), что в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

Фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке, ведь большинство хозяйств приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также, ситуацию усугубляют низкие темпы сбыта овоща.

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При этом, на сегодняшний день капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Novus овощ можно купить по 48,99 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 44 гривень за килограмм, но это цена со скидкой.

При этом в АТБ ее продают по 39,89 грн/кг, но также со скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Вторую неделю подряд дорожает свекла, причем цены растут, как на прошлогоднюю продукцию, так и свеклу урожая текущего года.

В то же время, несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук.

Кроме того, большинство украинских садоводов заявили о завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, в результате чего яблоко подорожало.

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