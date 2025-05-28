Швец прошел профессиональный путь от журналистики до работы в Верховной Раде Украины.

После длительной борьбы с тяжелой болезнью на 49-м году жизни скончался народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выразив соболезнования семье Швеца.

"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - написал он.

Заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук отметила, что Швец "был хорошим журналистом, хорошим другом и ответственным, отзывчивым депутатом".

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"Сергей долго боролся с онкологией, но до последнего ходил на заседания Верховной Рады Украины и занимался своим округом в Киеве", - написала она.

Кроме того, другой депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заметил, что Швец "ходил на заседания Рады, умирая в прямом смысле слова".

"Мы все знали, что помочь ему ничем уже не возможно, он знал, но приходил и голосовал вместе со всеми, вплоть до предыдущего заседания Рады. Я понимаю, что образ народного депутата давно и, возможно, навсегда сформирован негативно, вполне возможно, заслуженно. Но все люди в зале разные, и я хотел бы, чтобы Сергея запомнили именно таким. Тем, кто работал до конца", - отметил парламентарий.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также выразил свои соболезнования и отметил, что Швец был "журналистом, который умел говорить с людьми просто и честно".

"Народный депутат, который не боялся задавать неудобные вопросы - и в эфире, и в зале парламента. Человек с искренним сердцем и опытом многих редакций, который всегда помнил, для чего пришел в политику", - написал он.

Как известно, Швец был избран в парламент в 2019 году. Он был Секретарем Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Другие потери, о которых писал УНИАН

В апреле стало известно о смерти народного депутата от группы "Восстановление Украины" Владимира Мороза.

Он был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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