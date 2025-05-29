В Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, и его надо выносить на голосование, считает автор.

Пока Россия терроризирует Украину дронами и ракетами, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начинает понимать, что сообщений с призывами "Владимир, остановись" недостаточно для того, чтобы принудить РФ к прекращению огня и тем более к серьезным переговорам. И хотя американский лидер уже говорил о возможности введения санкций против Москвы, ни одного шага в этом направлении он до сих пор не сделал.

Об этом в материале для Bloomberg пишет колумнист Джеймс Гибни. Он также напомнил, что ранее министр финансов США Скотт Бессент даже блокировал одобрение странами G7 усилий Европы по снижению потолка цен на российскую нефть.

"Без дальнейшей поддержки США шансы Украины выйти из этой войны жизнеспособным суверенным государством очень низкие. Путин имеет все основания для усиления своего наступления. Даже имея самые лучшие намерения, Европа не в состоянии предоставить Украине необходимое оружие, чтобы она могла продолжать борьбу. И какими бы похвальными ни были более жесткие санкции европейцев без участия США, для Путина они являются пустым звуком. Конгресс должен вмешаться", – отмечает автор.

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Гибни заметил, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, одним из авторов которого является республиканец Линдси Грэм. Он предусматривает, в частности, 500% пошлины на импорт товаров из тех стран, которые продолжают покупать у России нефть, газ, уран и другие продукты. Кроме того, этот документ предлагает ввести запрет для граждан США на покупку российского суверенного долга. По мнению автора, Сенат должен вынести этот законопроект на голосование и работать с Палатой представителей, чтобы в конце концов он оказался на столе Трампа.

В последние годы американские законодатели потеряли свое влияние на внешнюю политику. Хотя они все еще могут восстановить его, подтолкнув Трампа к поддержке Украины.

Сейчас процент американцев, которые хотят, чтобы США делали больше для Украины, достиг нового максимума (46%). Такие данные следуют из последнего опроса Gallup. В то же время процент тех, кто считает, что США делают слишком много, снизился до 30%. Пока вопрос о том, достаточно ли такой общественной поддержки для того, чтобы американские законодатели надавили на Трампа, поставив свой законопроект на голосование, остается открытым.

"Но, возможно, Грэм вдохновится примером сенатора Джона Маккейна, своего соратника до Трампа, героя Вьетнамской войны и бывшего военнопленного, который, как известно, пошел наперекор своей партии и президенту Джорджу Бушу-младшему, выступив против применения пыток американскими следователями. Безусловно, помощь усилиям, направленным на то, чтобы остановить воинственную, вооруженную ядерным оружием автократию от вторжения и опустошения соседа, стремящегося жить в мире и свободе, является не менее важным вопросом моральной чистоты", – констатировал Джеймс Гибни.

Санкции против России

Недавно Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкционных ограничений против России. Они коснулись в том числе российского теневого флота, который страна-агрессорка использует для экспорта нефтепродуктов. Уже ведется работа над следующим пакетом санкций.

Соединенные Штаты же с новыми ограничениями не торопятся, аргументируя это тем, что санкции могут негативно повлиять на переговоры по завершению войны.

Süddeutsche Zeitung на днях писало, что сотрудничество Европы и США по санкциям против РФ полностью развалилось. Отмечалось, что потеряло динамику по этому вопросу и сотрудничество стран "Большой семерки".

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