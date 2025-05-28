Украина и Германия усиливают сотрудничество в вопросе производства вооружений.

Германия намерена инвестировать в производство дальнобойного оружия в Украине, в том числе дронов. Сегодня между Украиной и Германией подписываются документы, чтобы начать финансирование новых проектов по производству оружия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Берлине на совместной пресс-конференции сказали президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Когда мы говорим о новой поддержке оружием для нашей армии, о большей дальнобойности для наших военных, - мы говорим о том, как лишить смысла российские наступательные действия. Пока Путин будет надеяться на свои наступления, удары, штурмы, он будет избегать реальной дипломатии. Именно поэтому нам нужно дальнейшее оборонное взаимодействие всех в Европе и Европы с Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому нам нужна достаточная дальнобойность. Именно поэтому надо быть уверенными в финансировании нашей армии и устойчивости Украины", - отметил Зеленский.

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В этой связи, по убеждению главы государства, для этого надо использовать российские замороженные активы. И Германия может в этом Украине помочь.

При этом, делая акцент на совместных производствах, Зеленский рад тому факту, что сегодня между Украиной и Германией есть новые договоренности относительно совместных проектов.

"Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть наши договоренности об инвестициях производства в Украину. Прежде всего оружие - это производство дронов, то, что позволяет наиболее эффективно беречь жизни наших военных. Также представители наших правительств подписали соглашения о нашем сотрудничестве, о строительстве и развитии производства", - сообщил Зеленский.

Также, сегодня президент Украины и канцлер Германии будут встречаться с представителями немецкого бизнеса.

"Для нас в Украине принципиально важно, чтобы немецкие компании были так же существенно вовлечены в реконструкцию Украины, как Германия существенно поддерживает нашу защиту во время войны", - добавил Зеленский.

Также сегодня было договорено возобновить работу межправительственного формата Украина-Германия на уровне президента и канцлера, чтобы "общие результаты были значительными".

В свою очередь, как сообщил Мерц, сегодня во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между министрами обороны обеих стран.

"Речь идет о тесном сотрудничестве, о производстве дальнобойного оружия. Мы хотим сделать возможным это производство. Мы также хотим, чтобы было совместное производство. Мы будем это поддерживать. И о деталях мы не будем говорить публично. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество, но прежде всего будем заботиться о том, чтобы украинская армия получила все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась, оборонялась", - отметил Мерц.

Вместе с тем, Зеленский подтвердил, что сегодня будут подписаны соответствующие документы, которые будут предусматривать начало финансирования новых проектов.

"Эти новые проекты уже есть. Мы хотим просто, чтобы они были в том возможном количестве, которое так нам нужно. И сегодня первые шаги финансирования будут сделаны между нашими странами", - добавил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что Украине нужно дальнобойное оружие, которое производит Германия и другие страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подчеркнул, что Украина имеет "несколько шагов вперед в ракетной программе", в частности в области баллистики. В то же время, на финансирование этой программы нужны деньги. Речь идет о дополнительных деньгах, которые не предусмотрены тем двусторонним финансированием, которое уже есть у Украины с партнерами.

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