Целью нового центра станет предупреждение о возможных угрозах.

В Европейском Союзе планируют создать центр морской безопасности в Черном море для наблюдения потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает Bloomberg.

Она подчеркнула, что целью нового центра станет раннее предупреждение о возможных угрозах. По словам Каллас, такая информация будет также передаваться Украине и другим черноморским странам по возможности.

Кроме того, дипломат предложила организовать специальную встречу министров ЕС с соседними странами, чтобы обсудить усиление сотрудничества в регионе.

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В Bloomberg добавили, что такой шаг свидетельствует о повышенном интересе к региону после начала войны РФ против Украины.

Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко ответил, за сколько времени РФ будет готова напасть на Европу. По его словам, Россия сможет это сделать через 2-4 года после завершения войны в Украине.

"По нашим прогнозам, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если санкции отменят - процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее", - считает Иващенко.

Он добавил, что Россия готовит наступление на страны НАТО, ведь об этом свидетельствует расширение армейских баз.

В то же время Reuters сообщал, что генинспектор Бундесвера Карстен Брейер установил дедлайн для подготовки к войне с Россией. В частности он приказал перевооружить немецкую армию до 2029 года.

Кроме того, Брейер настоял на пополнении запасов боеприпасов Германии и приказал стране повысить целевые показатели по всем типам боеприпасов. Также приоритетом является способность Германии наносить глубокие точные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта.

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