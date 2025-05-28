Сил, которые накопила страна-агрессор, не хватит для захвата "всех областей или областных центров", акцентировал военный.

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей с Россией надо относиться максимально серьезно. Такое заявление сделал подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем телеграм-канале военный акцентировал, что сил, которые накопила страна-агрессор, не хватит для захвата "всех областей или областных центров". Предположительно, задача оккупантов заключается в том, чтобы продвинуться вглубь украинской территории и использовать это в частности на переговорах.

"Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели. Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров [россияне] зайдут – это просто уже им добавит в повестку еще две области", – добавил он.

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Жорин отметил, что, учитывая ситуацию, надо "очень срочно" готовить логистику и закрывать дороги антидронными сетками. Также подполковник указал на необходимость строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами.

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Российские оккупационные войска уже некоторое время пытаются продвинуться в Сумской области. 26 мая глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что под контролем врага на тот момент находились четыре населенных пункта области.

В то же время в иностранных медиа писали, что Россия подготовила 50-тысячную группировку с целью наступления на Харьков. В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее же руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что информация о подтягивании вражеских войск подтверждается, но о наступлении на Харьков сейчас речь не идет.

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