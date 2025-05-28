В частности, домой вернулись более 400 бойцов "Азова".

Во время обменов военнопленных из российского плена было освобождено 1279 защитников "Азовстали". Такое заявление сделал заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"Если говорить языком цифр, то относительно выхода гарнизона с "Азовстали", то всего около 2500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы с "Азовстали". Из них по состоянию на сегодня 1279 уже возвращены из плена. То есть более половины гарнизона "Азовстали" освобождено из российского плена", – сказал он в эфире программы "Свобода Live".

Отмечается, что среди них – 455 бойцов "Азова". По словам Юсова, это "хорошие цифры", если сравнивать статистику с другими подразделениями.

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Примечательно, что во время последних обменов в Украину вернулись защитники из частей и подразделений, бойцы которых в списки ранее не попадали.

"Во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей из 46 подразделений, из которых впервые за период полномасштабного вторжения удалось вернуть людей из плена военнослужащих. Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация об условиях пребывания, количестве, местах содержания, и личной истории других пленных, которые остаются в плену", – отметил Андрей Юсов.

Выход из "Азовстали"

Напомним, что 16 мая 2022 года командиры подразделений, которые находились на "Азовстали", что в Мариуполе получили приказ от высшего командования о необходимости сохранить жизнь личного состава, уже 17 мая началась операция по выходу защитников с территории разрушенного россиянами завода.

Тяжелораненые защитники были эвакуированы в медучреждение на оккупированной территории Донецкой области. Более 200 человек были отправлены в Еленовку.

29 июля 2022 года в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области, где удерживали пленных, произошел взрыв. Погибли украинские военнопленные. Россияне долгое время пытались выставить все как удар со стороны Украины, однако в ООН доказали, что Россия врала о якобы атаке с HIMARS.

Боец международного легиона Главного управления разведки Андрей "Тритя", который тогда тоже был в Еленовке рассказал, что пленных переселили в барак, где прогремел взрыв, как только там завершили ремонт. По его словам, взрыв произошел на следующий день и все говорит о том, что там заранее заложили бомбу. Сам он потерял в том теракте трех друзей.

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