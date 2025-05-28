По словам экспертов, эти дроны являются одними из лучших для использования на фронте.

Китайский производитель дронов DJI презентовал свой долгожданный дрон Mavic 4 Pro. Последняя версия такого продукта имеет много обновлений и новых функций. Однако есть большое сообщество военных пользователей Mavic, которые используют такие БпЛА на войне в Украине, поэтому они ждут того, чтобы эта новинка попала и в их руки. Об этом пишет Forbes.

В то же время в компании DJI настояли на том, что их дроны предназначены только для мирного применения и осудили их использование на войне. Кроме того, компания запретила продажу своей продукции как в Украине, так и в России.

"Но DJI занимает около 70% мирового рынка потребительских дронов не безосновательно. Их продукты являются мировыми лидерами, которые открывают доступ к фотосъемке с дронов даже наименее опытным потребителям. Их дроны, в частности серия Mavic, которые складываются настолько компактно, что могут поместиться в грузовом кармане, предоставляют каждому подразделению собственные возможности воздушной разведки и чрезвычайно популярны среди обеих сторон (войны в Украине - УНИАН). Они регулярно возглавляют списки оборудования, о котором просят солдаты", - подчеркнули в Forbes.

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В то же время, как отмечают в издании, новый Mavic 4 Pro станет лучше своего предшественника во всех военных операциях. В частности главным преимуществом этого дрона является его улучшенная оптика с тремя отдельными камерами.

"Военные операторы могут быть более заинтересованы в камере дальнего радиуса действия с 50-мегапиксельным 1/1,5-дюймовым сенсором и 168-миллиметровым объективом, который может похвастаться специально оптимизированным алгоритмом работы карданного подвеса, разработанным для его телефотооптики, чтобы обеспечить непревзойденное качество и стабильность изображения при аэрофотосъемке с больших расстояний", - добавляют в материале.

Также Mavic 4 Pro превосходит своего предшественника в полете - максимальная скорость составляет 90 км/ч против 75 км/ч у Mavic 3 Pro. Кроме того, улучшенная аэродинамика аккумулятора и батареи увеличивает время полета с 43 до 51 минуты.

"Повышенная скорость означает большую грузоподъемность, а также возможность выбора перехвата или бегства во время воздушной схватки. Большая выносливость имеет решающее значение для разведки: когда враг находится на расстоянии 15 минут полета, большая емкость батареи непосредственно означает больше минут полета над целевой зоной", - подчеркнули в Forbes.

Еще одной функцией является карданный шарнир, благодаря которому дрон может вращаться на 360 градусов, а также смотреть вверх под углом 70 градусов. Таким образом операторы смогут проверять слепую зону над беспилотником, что было невозможно в предыдущих версиях.

Использование дронов на войне в Украине

Ранее издание BBC писало, что Россия и Украина используют во время войны новое "страшное" оружие. Речь идет о дронах на оптоволокне, которые не могут глушить электронные перехватчики.

По словам журналистов, сейчас Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство. Как говорят украинские военные, эти беспилотники можно использовать в местах, где бойцам нужно спускаться ниже, что обычными беспилотниками сложно сделать.

В то же время в The Telegraph объяснили, почему российские "Шахеды" стали более опасными. По словам одного из экспертов, РФ нужно было сделать свои БпЛА Shahed мощнее, чтобы противостоять защите, которую ввели украинские энергетические компании.

"С этой комбинированной боеголовкой главной целью является энергетическая инфраструктура. Но украинские энергетические компании строят бетонные укрытия и устанавливают сетки из стали... поэтому России нужно что-то, чтобы проникнуть в эту инфраструктуру", - отметил специалист.

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