Даже с небольшим доходом можно начать экономить: главное - овладеть этими принципами.

Ваше финансовое состояние определяется двумя факторами - размерами ваших заработков и вашим подходом к тратам. Если вам не удается откладывать деньги, даже имея более-менее хорошие доходы, стоит навести порядок в этом вопросе.

Сертифицированный финансовый планировщик Кейт Норрис рассказала изданию Business Insider о четырех главных принципах, следуя которым вы сможете откладывать деньги на будущее даже если ваши доходы не слишком высоки.

1. Сначала заплатите себе

Каждый раз получая зарплату, в первую очередь откладывайте часть денег на черный день, а уже остальными распоряжайтесь, как вам хочется. Сегодня это сделать даже проще, чем когда-либо: просто настройте в банковском приложении автоматическое перечисление части дохода на отдельный сберегательный счет. Ну, или делайте это вручную.

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"Как только эти излишки исчезнут со счета, у вас будет меньше соблазна тратить их", - сказала Кейт Норрис.

2. Следите за своим бюджетом

Постоянная нехватка денег - часто является симптомом того, что вы просто неправильно их тратите. Вместо того, чтобы покупать что-то сразу, как вам этого захотелось, начните планировать бюджет.

Норрис советует проанализировать свои текущие расходы и распределить деньги между обязательными платежами (например, коммуналка или продукты питания). После этого вы будете понимать, сколько денег у вас остается сверх этих обязательных платежей.

3. Избегайте потребительских кредитов

По словам госпожи Норрис, люди часто не осознают, сколько они переплачивают, покупая что-то в кредит. Часто обслуживание этих кредитов пожирает львиную долю текущих доходов.

Эксперт советует хорошо взвешивать то, как будет выглядеть ваш долг не только в ежемесячных платежах, но и в итоговой сумме.

4. Начните с малого

Даже если ваши текущие доходы не позволяют откладывать большие суммы, все равно стоит начать экономить уже сейчас. Госпожа Норрис советует откладывать хотя бы маленькую часть своего дохода, чтобы выработать такую привычку. Даже эти скромные сбережения могут стать вашей финансовой подушкой на черный день, а в перспективе могут превратиться в небольшой инвестиционный капитал.

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