Собакам важнее ваше внимание и отношение, чем различные игрушки и вкусности.

Если у вас есть собака и хорошо заботитесь о ней, то, скорее всего, иногда она может питаться даже лучше, чем вы сами. Однако есть мнение о том, что на самом деле собакам нравится не все, что вы делаете для нее. Поэтому сертифицированный кинолог, консультант по вопросам поведения и бывшая ветеринарная ассистентка Адриенн Фарричелли рассказала для Parade Pets, что же на самом деле ценят собаки.

Любят, когда их чешут

По словам эксперта, во время зуда собаки не могут дотягиваться до всех частей тела, поэтому им будет приятно, если вы почешете ваше животное там, где его беспокоит.

Как отметила Фарричелли, чувствительными местами собак являются уши, под подбородком, центр груди, середина верхней части спины, живот и брюшина.

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Позволять собаке нюхать различные запахи

Собаки воспринимают запахи по-другому, чем люди. Если говорить о моче, то для них это гораздо больше, чем просто отходы.

"Она (моча - УНИАН) богата феромонами, которые предоставляют информацию о поле, возрасте, репродуктивном статусе, уровне стресса, здоровье и, вероятно, диете. Поэтому каждый раз, когда собака писает, особенно в стратегическом месте (например, возле пожарного гидранта), она будто бросает душистую визитную карточку", - объяснила кинолог.

По словам эксперта, запах - это как библиотека собаки или лента социальных сетей, поэтому стоит позволять ей исследовать этот мир во время прогулок.

Собаки хотят учиться

Собаки, как и люди, нуждаются в постоянном обучении. Если перестать их обучать, то они могут заскучать и вести себя не так, как обычно.

"Непрерывное образование для собак может включать в себя изучение новых трюков (да, даже старые собаки их любят), игры на запах или прятки с игрушками или лакомствами, а также запись собаки на занятия собачьим спортом", - посоветовала Фарричелли.

Хозяевам стоит выучить язык собак

По словам кинолога, если вы научитесь распознавать ранние признаки того, что вашей собаке некомфортно, то вы станете отличным хозяином.

"Виляющий хвост не всегда является признаком счастливой собаки. Поэтому крайне важно научиться распознавать молчаливые знаки несчастных собак, а также когда собака просит немного пространства", - добавила эксперт.

Дайте собаке свободу выбора

Если вы контролируете каждую минуту их существования, то неудивительно, что собаки иногда бунтуют. Однако эксперты советуют предоставлять животным немного пространства, чтобы они научились с вами сотрудничать. К примеру, вы можете научить собаку держать подбородок на своих коленях, когда делаете ей уходовые процедуры или добровольно давать лапу для подстригания ногтей.

"Когда им это надоедает или они начинают сопротивляться, их выбор уважают. Они могут свободно отойти и вернуться, когда захотят. Хотя может показаться, что такой подход поощряет собак не обращаться за помощью, на самом деле все наоборот. Со временем собаки становятся более склонными к сотрудничеству, особенно когда их хвалят и вознаграждают за проявленную инициативу и сотрудничество", - отметила Фарричелли.

Не нарушайте распорядок дня собаки

Собаки любят предсказуемость, а их распорядок дня успокаивает их. Поэтому даже незначительные изменения, такие как пропущенная прогулка или задержка с едой, могут вызвать стресс у собаки.

"Это объясняет, почему собаки испытывают стресс во время переездов и путешествий. Их жизнь просто идет наперекосяк. Распорядок дня особенно важен для пожилых собак, для недавно спасённых собак, чтобы быстрее адаптироваться и восстановиться после пережитого страха, а также для собак, которые легче адаптируются в новой среде", - посоветовала эксперт.

Другие интересности о собаках

Ранее ветеринар назвала 4 породы собак, которые всегда преданы своему хозяину. По ее словам, такими собаками являются акита, чау-чау, австралийский скотовод и кане-корсо.

Также ветеринар объяснил, как люди могут непреднамеренно сокращать жизнь своей собаки. Он отметил, что вы это делаете, если допускаете избыточный вес или ожирение вашей собаки, даете собаке много лакомств, не выгуливаете собаку, не чистите собаке зубы, кормите собак сухим кормом, не осматриваете животное и не социализируете его.

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