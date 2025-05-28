Фридрих Мерц обещает усилить давление на Россию и видит потенциал в экономическом сотрудничестве с Украиной.

Немецкое правительство сделает все возможное, чтобы помешать работе газопровода "Северный поток-2". Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь для переговоров. Я говорю это от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал", - сказал немецкий политик.

Он также добавил, что видит потенциал в развитии сотрудничества между Германией и Украиной в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении.

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"Мы совместно думаем о будущем несмотря на войну. Поэтому мы будем общаться с представителями немецкого бизнеса об Украине и экономических шансах на будущее. Потенциал есть", - подчеркнул Мерц.

В свою очередь Зеленский поддержал позицию канцлера Германии относительно "Северного потока-2". Он призвал западных партнеров продолжать давить на агрессора санкциями.

"Нужно давление на Россию. Все формы давления, которые заставят их испытывать последствия позорных действий. Поэтому стоит и в дальнейшем увеличивать санкции против России за эту войну... Германия поддерживает нас в этой работе ради увеличения санкций", - сказал президент Украины.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

Канцлер Германии Фридрих Мерц последовательно поддерживает окончательную "смерть" проекта "Северный поток-2". По данным СМИ, политик поддерживает предложенные ЕС санкции против российской "трубы". Указанные ограничения могут войти в 18-й пакет санкций блока против РФ.

Вместе с тем, в начале марта 2025 года стало известно, что США якобы хотят возобновить работу российской "трубы". По данным СМИ, этот проект поддерживается американскими инвесторами.

В то же время, препятствием для запуска "Северного потока-2" стали санкции ЕС против РФ.

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