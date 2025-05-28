Те люди, чье жилье осталось в оккупации, мечтают вернуться домой.

Многие украинцы против территориальных уступок России, что усложняет только что начавшийся переговорный процесс. Об этом пишет Reuters.

Издание напомнило, что РФ требует от Украины вывода ее войск из четырех украинских регионов, которые она полностью не контролирует. Между тем, как свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в мае Киевским международным институтом социологии, подавляющее большинство украинцев - 82% - отвергают эти требования.

Чуть больше половины населения - 51% - поддержали бы компромисс с фактическим признанием оккупированных территорий в обмен на надежные гарантии безопасности со стороны Европы и США, хотя последние пока не готовы их предоставить. А около 40% считают этот копромисс неприемлемым, и это ставит мирный процесс в тупик, говорится в материале.

Видео дня

Журналисты издания пообщались с жителями оккупированного Мариуполя, которые сейчас живут в Днепре. Один из них - 35-летний Дмитрий - заявил, что "несправедливо оставлять им (россиянам, - ред.) то, что они забрали".

"То, что мы пережили в Мариуполе, - это ужас", - сказал он, вспоминая, как защищал своего сына, которому сейчас 10 лет, от бомбежек и готовил еду на костре. Он сбежал из Мариуполя в марте 2022 года.

Уроженцы Мариуполя Александр и Людмила Литвины также покинули дом три года назад. Они рассказали изданию, что сейчас с тревогой следят за мирными переговорами, боясь, что не смогут никогда вернуться домой.

"Мы всю свою жизнь прожили в Мариуполе. Я до последнего верила, что он будет украинским", - рассказала 65-летняя учительница на пенсии Людмила.

Желание вернуть оккупированные земли под контроль Украины выражают многие люди, и это создает вызов для президента Владимира Зеленского, ведь от него требуют территориальных уступок в рамках любого мирного соглашения с Россией.

В то же время, отмечается, Украина не делала никаких заявлений о готовности уступить территориирями. Между тем российский правитель Владимир Путин требует отдать не только оккупированной территории, но и земли, которые он не контролирует, а представители администрации США заявляли, что потеря земли Украиной является неизбежной.

Мирные переговоры: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина уже предоставила США перечень условий для достижения мира и сейчас Америка ожидает от России соответствующего меморандума. По его словам, как только США получат такой документ от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Келлог добавил, что, вероятно, такая встреча состоится в Женеве (Швейцария).

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Берлине раскритиковал Россию за "меморандум", который она до сих пор не передала. Он сказал, что россияне пока "не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов", Украина же считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 мая сообщал, что работа над российским проектом меморандума по Украине находится на завершающей стадии, и его содержание вскоре станет известно.

Вас также могут заинтересовать новости: