По его словам, эти БПЛА включают в себе простые технологические решения.

Украинским военнослужащим удалось "положить" систему навигации российских "Шахедов" очень простым способом, ведь эти БПЛА содержат в себе исключительно простые технологические решения, считает авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его словам, хоть оккупантам и удалось модернизировать их систему наведения, но против "Шахедов" есть противодействие. "Дрон "Шахед" — это система, как говорила моя бабушка, глупая как пробка, то есть примитивная", - отметил он в эфире Youtube-канала Telegraf.

По его словам, Shahed-136 действует следующим образом — у него есть органы управления и аэродинамическая поверхность. В дроне заложена программа полета (точка координат, высота; следующая точка координат и высота). "Обратились к GPS-приемнику, откорректировали отклонения и полетели в заказанную программой точку. Больше ничего там нет", — говорит авиационный эксперт.

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Также Криволап добавил, что оккупанты начали использовать SIM-карты "Киевстар" где-то в 2023 году. В связи с этим в "Шахеды" устанавливались самые примитивные модули связи.

"И там, где пропадала связь (брали точку координат, высоту и маркер времени), — значит, в этом месте сбили дрон средствами мобильных огневых групп или ракетами", - подчеркнул аналитик. Вскоре после этого, собирая статистику по потерям, Россия предположительно могла понимать, где находятся наши мобильные огневые группы, поэтому и начала поднимать дроны на высоту более 2 километров.

А в местах, где стояли наши ЗРК, наоборот — прижимались к земле, чтобы их было тяжелее заметить.

"Но потом это все закончилось. "Киевстар" по информации от ПВОшников, где летит, на короткие промежутки выключал мобильную связь в "сотах", таким образом вопрос был закрыт", — подытожил он.

Другие новости о российских "Шахедах"

Ранее УНИАН сообщал, что Россия готовится запускать более 1000 "Шахедов" по Украине одновременно. Всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников.

Кроме того, эти дроны стали более опасными. Новые комбинированные боеголовки создаются как две разные модели, однако обе весят по 90 кг. Одну из них делают в России, другую - в Иране.

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