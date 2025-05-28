Искать спрятанное слово можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Визуальные головоломки – это не просто задания, призванные для того, чтобы отвлечься от проблем или отдохнуть. Они проверяют зрительные, умственные способности и концентрацию.

УНИАН создал новую интересную головоломку для своих читателей. Она протестирует остроту зрения, наблюдательность и умение сосредотачиваться. Готовы к новому вызову?

Итак, ниже вы увидите изображение, на котором в совершенно случайном порядке расположены десятки букв. Но где-то среди хаоса мы спрятали слово "коса". Ваша задача – найти его.

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Но будьте внимательны, ведь это задание – еще и на скорость. На ответ у вас будет всего 7 секунд, поэтому советуем не медлить с поисками. Лишь незначительный процент читателей способны найти слово за такой короткий промежуток времени.

Но сначала небольшая подсказка: искать можно и по вертикали, и по горизонтали, но не по диагонали.

Вы в игре? Отсчет времени начинается сейчас!

Ваши 7 секунд на поиск слова "коса" исчерпаны. Вам удалось его заметить среди "моря" букв? Если вы справились, вы действительно очень внимательный человек и принадлежите к тем 2%, которым это задание было по силам.

Если же вы не уложились в отведенное время, советуем вернуться к заданию и попробовать поискать еще. На этот раз забудьте о таймере и сосредоточьтесь на конечной цели. Главное – не сдаваться на полпути. Верьте в себя, и все получится!

Правильный ответ:

Больше заданий на поиск слов

Если вам понравилось это задание и хочется разгадывать больше таких головоломок, у нас есть что предложить. Почему бы вам не попробовать найти слово "краб"? Сделать это нужно за 5 секунд, поэтому понадобится вся ваша внимательность к деталям.

Или же можете проверить свои способности в задании, где надо отыскать слово "трон". В этом случае на ответ отведено 8 секунд.

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