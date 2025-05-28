Сегодня Франция в лучшем случае едва способна защитить саму себя.

Франция не готова стать "ядерным зонтиком" для Европы вместо США, поскольку ей не хватает для этого как достаточного количества ядерных ракет, так и психологической готовности играть соответствующую роль. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Они отмечают, Франция должна быть готова уничтожить Москву, чтобы ее "ядерный зонтик" над Европой действительно был формой реальной защиты. И здесь у французов есть проблемы.

Аналитики отмечают, что после распада СССР и окончания холодной войны Франция фактически провела добровольное ядерное разоружение. Например, показательным здесь является снятие с вооружения оперативно-тактического ракетного комплекса Hades, созданного в 1980-х годах как раз под ядерное оружие.

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Да, Франция до сих пор имеет определенное количество ядерных зарядов и средств их доставки (морского и воздушного базирования), однако есть вопрос к тому, сколько в этом смысла. Первый ключевой вопрос заключается в том, готов ли Париж реально нажать на "красную кнопку" в случае необходимости, отмечают в Defense Express.

Второй вопрос: а достаточно ли у французов ядерных зарядов, чтобы нанести России критический ущерб. Во время холодной войны у Франции было много боеголовок, и ее ядерная мощь не вызывала сомнений. Но сейчас ситуация другая.

"Если рассуждать в русле оптимальных решений, то возможно вместо абстрактного "ядерного зонтика" для Европы самой Франции лучше наконец присоединиться к работе структур НАТО, которые отвечают за планирование по применению имеющегося атомного оружия", - резюмируют аналитики.

Европа ищет ядерный зонтик

Как писал УНИАН, после того, как новый президент США взял курс на самоустранение Америки от защиты Европы, на континенте вспыхнули дискуссии о том, как теперь сдерживать Россию от нападения. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении начать дискуссии с Францией и Великобританией, чтобы они предоставили остальной Европе свой "ядерный зонтик" вместо США.

Параллельно европейские страны пытаются реанимировать свои устаревшие армии, которые значительно деградировали после окончания холодной войны.

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