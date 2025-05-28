По словам российского представителя, сейчас РФ ждет ответа от Украины.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил дату и место будущей встречи. Об этом информируют росСМИ.

Политик подчеркнул, что разговор был инициирован именно им, а не Умеровым, о чем ранее говорил украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что во время разговора Мединский якобы предложил точную дату и место встречи для обмена "меморандумами", в которых прописаны перечни условий для окончания войны.

По его словам, Россия готова сразу на месте начать содержательное обсуждение каждого пункта будущего соглашения о прекращении огня. Мединский добавил, что после его предложения украинская сторона "пошла советоваться".

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"Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", - подытожил глава российской делегации.

В то же время спикер МИД России Мария Захарова заявила, что РФ неизвестно, что и кому передала украинская сторона, отвечая на вопрос о том, что спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что уже получил список условий мирного соглашения от Украины.

"Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая во время прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы договорились, что каждая сторона - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - подчеркнула Захарова.

Меморандумы об окончании войны в Украине - что известно

Ранее Владимир Зеленский ответил, когда Украина ответит на российский "меморандум" о мире. По его словам, Рустем Умеров контактировал с российской стороной, которая пообещала, что передаст свой документ.

"Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить", - подчеркнул глава государства.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будет продолжаться работа над меморандумом о мирных переговорах и прекращении огня. Он отметил, что сроков нет и быть не может, ведь "все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях".

Тогда Песков подчеркивал, что конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет.

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