Нейросеть будет помогать пользователям писать сообщения, а также генерировать аватарки.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о партнерстве с xAI, компанией Илона Маска, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

В рамках соглашения пользователи Telegram на один год получат доступ к чат-боту Grok, который будет встроен непосредственно в мессенджер и станет доступен более чем миллиарду пользователей по всему миру.

Нейросеть сможет помогать пользователям писать сообщения, составлять краткую выжимку информации из PDF-файлов и сайтов по ссылкам, модерировать чат, а также генерировать анимированные стикеры и аватарки. Также никто не мешает пользоваться Grok как чат-ботом, для этого нужно ввести любой запрос в поиск.

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Согласно заявлению Дурова в X, Telegram получит от xAI 300 миллионов долларов наличными, а также 50% от выручки, полученной с подписок на Grok, оформленных через платформу.

Это первый крупный выход Grok за пределы социальной сети X и важный шаг для расширения аудитории ИИ-продукта Маска. Благодаря Telegram бот получит доступ к гигантской базе активных пользователей, превышающей 1 миллиард человек в месяц.

Напомним, что в начале этого месяца в Telegram вышло крупное обновление, которое принесло в мессенджер множество новых функций. К примеру, теперь в Telegram можно покупать и продавать редкие коллекционные подарки за Звезды на официальном маркетплейсе.

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