Североатлантический альянс планирует увеличить военный контингент примерно на половину.

НАТО попросит Германию предоставить ещё семь бригад — около 40 000 военнослужащих — для обороны альянса. Это часть новых целевых показателей по численности войск и объёму вооружений, которые министры обороны стран-членов должны утвердить уже на следующей неделе.

Альянс резко увеличивает свои требования к военному потенциалу из-за угроз со стороны России, пишет Reuters.

Точные цифры новых целевых показателей НАТО — как в целом, так и по странам — трудно проверить, поскольку эта информация строго засекречена. Однако, один высокопоставленный военный источник, согласившийся говорить на условиях анонимности с изданием, сообщил, что общее количество бригад, которые союзники НАТО должны будут предоставить в будущем, вырастет до 120-130.

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Это будет означать увеличение военного контингента примерно на 50% по сравнению с текущим целевым показателем — около 80 бригад. Один из источников в правительстве назвал целевую цифру 130 бригад для всего НАТО.

Германия и ее армия

В 2021 году Германия согласилась предоставить 10 бригад (каждая из которых обычно насчитывает около 5 000 военнослужащих) к 2030 году. В настоящее время у неё есть восемь бригад, и ведётся формирование девятой в Литве — она должна быть готова к 2027 году.

Однако предоставление ещё 40 000 боеспособных солдат станет серьёзным вызовом для Берлина. Бундесвер до сих пор не достиг запланированной численности армии в 203 000 человек, установленной ещё в 2018 году, и на данный момент, по данным Минобороны, не хватает около 20 000 кадровых военнослужащих.

Ранее Reuters сообщал, что для полной реализации новых планов по защите от атаки со стороны России НАТО потребуется дополнительно 35–50 бригад, а Германия в одиночку должна увеличить свои возможности, в частности, по противовоздушной обороне в четыре раза.

Кроме того, новые цели НАТО пока не учитывают возможное сокращение численности американских войск в Европе, перспектива которого вызывает тревогу у европейцев.

Другие новости о НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Европа серьезно "химичит" с расходами на оборону, которые сейчас установлены на уровне 2% от ВВП. Хотя Трамп недавно требовал повышение этого показателя до 5 процентов — ряд европейских стран вряд ли смогут его достичь.

Рютте, в свою очередь, боится, что Трамп и Зеленский сорвут саммит НАТО в Гааге. Из-за разногласия президента США и союзников относительно будущего Украины, в частности.

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