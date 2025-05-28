Дождь завтра будет идти практически по всей Украине.

Четверг, 29 мая, будет умеренно прохладным на всей территории Украины, летнего тепла пока ждать рано. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"Завтра над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще сохранится холодная погода", - говорится в сообщении.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, а днем - от 18 до 23 градусов. В западных областях будет даже "свежее" - всего 13-18 градусов.

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Практически по всей территории страны завтра ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет дождливо в западных, восточных и северо-восточных областях, днем - уже по всей территории страны. Вместе с тем на Левобережье местами возможны еще и грозы.

А вот сильного ветра завтра не будет. Ожидают лишь умеренные 5-10 м/с юго-восточного направления, а в западных регионах - северо-западного.

Погода в Украине: длительный прогноз

Как писал УНИАН, по прогнозу синоптиков, погода в первые дни лета ничем существенно не будет отличаться от того, что мы видим за окном сегодня. Признаков стабильного антициклона с ясным солнечным небом и уже привычной летней жарой на горизонте пока не просматривается.

Между тем агрометеорологи говорят, что из-за апрельских и майских заморозков Украина уже потеряла значительную часть урожая многих ягодных, фруктовых и овощных культур. Пострадали от холодов даже пшеница и ячмень.

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