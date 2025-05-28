Представитель Украины подчеркнул, что такие действия РФ угрожают ядерной безопасности в мире.

Украина выразила протест международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за информации о том, что Россия начала строить линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к собственной энергосистеме. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко в комментарии для "Укринформ".

По его словам, Киев рассматривает любую попытку России подключить оккупированную станцию к своей сети как грубое нарушение международного права и украинского суверенитета.

"По этому поводу нами было направлено в Секретариат МАГАТЭ вербальную ноту с просьбой распространить ее как информационное циркулярное сообщение для всех государств-членов. В ноте отмечается, что такие действия России являются грубым нарушением международного права и посягательством на суверенитет Украины. Все ядерные объекты на территории Украины, включая ЗАЭС, подпадают под исключительную юрисдикцию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Никакого разрешения, технического заключения, или лицензии на любые подобные инфраструктурные или эксплуатационные изменения ГИЯРУ не предоставляла", - подчеркнул Витренко.

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Чиновник добавил, что строительство таких линий электропередач является "четким свидетельством намерений Российской Федерации самовольно возобновить работу Запорожской АЭС - объекта, который остается суверенной собственностью Украины".

"Любой ввод ЗАЭС в эксплуатацию без четко выраженного разрешения украинского ядерного регулятора является незаконным и создает непосредственную и неприемлемую угрозу ядерной безопасности", - отметил Витренко.

Что этому предшествовало

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские оккупанты уже готовятся подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. По новому отчету организации Гринпис, РФ строит линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины.

В частности, на спутниковых снимках, которое получило издание, можно увидеть, что с начала февраля 2025 года Россия построила более 80 км линий электропередач и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

По словам журналистов, расположение и направление работ показывают, что оккупанты планируют соединить новые линии электропередач с большой подстанцией под Мариуполем, которая была подключена к ЗАЭС.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от строительства новых линий электропередач - это первое вещественное доказательство этих планов", - отметил специалист по ядерной энергетике с Гринпис Украины Шон Берни.

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