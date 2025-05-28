РФ хочет запустить 1-2 блока Запорожской АЭС.

Украина может взорвать линию электропередач, которую РФ строит для подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к собственной энергосистеме. Такое мнение в эфире Радио NV высказала энергетический эксперт Ольга Кошарная.

По ее словам, РФ теоретически может подключить ЗАЭС к собственной энергосистеме. К тому же захваченные врагом генерирующие установки, находящиеся на оккупированной части Украины, уже присоединены к российской энергосети.

Кошарная напомнила, что РФ уже не впервые пытается переподключить станцию.

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"Они разработали план переподключения. Ключевую роль тогда играл Крымский системный оператор. Была восстановлена линия электропередач с Крымского перешейка до подстанции "Каховская". Но не получилось тогда. То подстанция "Джанкойская" загорелась неожиданно, то опоры линии электропередач, которые восстановлены были, начали разрушаться", - отметила эксперт.

Несмотря на неудачу, РФ не отказалась от намерений переподключить ЗАЭС, и разработала новый план.

"Они заявили официально, в частности Путин при встрече с генеральным директором МАГАТЭ Гроси в начале 2024 года отметил, что они планируют вывести на мощность в эксплуатацию один или два энергоблока станции...Почему один или два? Потому что на ЗАЭС есть два энергоблока, в активных зонах которых загружено только российское ядерное топливо, а в других есть топливо американской Westinghouse", - рассказала Кошарна, добавив, что американская компания письмом предупредила россиян о юридической ответственности за неправомерные действия.

Для воплощения в жизнь нового плана переподключения ЗАЭС, РФ и начала строительство ЛЭП. Кошарная подытожила:

"Я надеюсь, что эти фото из космоса (строительства ЛЭП) есть не только у Гринпис, а и у людей, которые организовали спецоперацию в августе 2022 года, чтобы Запорожская АЭС не была подключена к российской энергосистеме...Я думаю, что наши ребята ждут того, чтобы они завершили это строительство, однако не успели переподключить ЗАЭС. Пусть вкладывают деньги".

ЗАЭС - последние новости

По данным СМИ, РФ в очередной раз пытается подключить ЗАЭС к собственной энергосистеме. Новую линию электропередач для питания станции строят на оккупированном юго-востоке Украины.

Украина уже выразила протест МАГАТЭ из-за строительства ЛЭП к ЗАЭС.

"Любой ввод ЗАЭС в эксплуатацию без четко выраженного разрешения украинского ядерного регулятора является незаконным и создает непосредственную и неприемлемую угрозу ядерной безопасности", - подчеркнул представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко.

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