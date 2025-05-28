Благодаря Министерству энергетики и его руководителю Герману Галущенко, в Украине появился еще один монополист - ООО "Специализированная организация "Спецгаз", которая единственная имеет разрешение от Госэнергонадзора на проверку вентиляционных каналов. Об этом сообщают "Наші гроші", которые отметили, что эта компания связана через ключевых лиц с бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Кучеренко. Последний сейчас является народным депутатом от партии "Батькивщина" и членом экспертного совета при Министерстве энергетики.

"Это тихая отрасль, где десятилетиями работали небольшие фирмы, выполняя рутинные работы. Но в начале 2025 года эта сфера изменилась кардинально. Один приказ Минэнерго Германа Галущенко сузил рынок до щели, в которую вовремя протиснулась только одна фирма с интересными связями. И на сегодня только она единственная на всю Украину соответствует министерским требованиям", - отмечают журналисты-расследователи.

Речь о Приказе №402 от 21 октября 2024 года "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения", который был подписан Галущенко и вступил в силу в феврале этого года. Ключевое нововведение заключалось в наличии у каждого субъекта хозяйствования собственной информационно-коммуникационной системы (ИКС), построенной с учетом комплексной системы защиты информации (КСЗИ), которая должна пройти государственную экспертизу в Госспецсвязи и получить аттестат соответствия. Иначе Госэнергонадзор не выдаст разрешение.

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"По состоянию на 26 мая разрешение от Госэнергонадзора смогла получить только одна фирма - ООО "Специализированная организация "Спецгаз". Пока это первое и единственное заключение. Заявки еще более десятка фирм оставлены без движения из-за неполного пакета документов", - отмечают "Наші гроші".

По их данным, "Спецгаз" смог получить аттестат соответствия от Госспецсвязи на следующий день после вступления в силу Приказа Галущенко - 21 февраля. А уже 10 марта компания получила положительное заключение Госэнергонадзора, а с тем и зеленый свет на работу.

Напомним, в январе в Верховной Раде зарегистрировали постановление №12403 об увольнении с должности министра энергетики Германа Галущенко. По словам народного депутата Ярослава Железняка, они требуют увольнения из-за системной коррупции в энергетике и игнорирования вызовов на заседания парламента, комитетов и временных следственных комиссий.