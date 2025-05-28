Как оказалось, вода играет значительную роль в развитии искусственного интеллекта.

Арагон, который находится на северо-востоке Испании, является краем кукурузных полей, персиковых ферм и вишневых садов, где вода была важным фактором еще до того, как наступили климатические изменения. В то же время когда угроза засухи растет, фермеры Арагона могут оказаться в условиях конкуренции из-за современных технологий. Об этом пишет Politico.

"Американские гиганты Microsoft и Amazon инвестируют миллиарды, чтобы захватить земли на территории, которая испытывает все больший дефицит воды, с целью построения центров обработки данных, которые обычно используют много миллионов литров воды в год", - отметили в материале.

Правительство Испании и региональные власти поддерживают такие инвестиции, однако местные жители против этого.

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Тогда как такие компании, как Amazon, обещают более 15 млрд евро инвестиций, рабочие места, партнерство с местными школами, образовательные программы, появляются сообщества, которые опасаются таких технологических гигантов, которые посягают на их водные ресурсы.

"В конце концов, фермер никогда не выиграет. Люди из сельского хозяйства очень, очень злые, потому что они понимают, что им очень трудно бороться в условиях чрезвычайной климатической ситуации", - отметила арагонский фермер Чечу Санчес.

В Politico подчеркнули, что из-за развития искусственного интеллекта в 2024 году европейская индустрия центров обработки данных потребила около 62 млн кубометров воды, что равно примерно 24 тысячам олимпийских бассейнов.

Как отметили в организации водного сектора Water Europe, к 2030 году потребление достигнет 90 млн кубометров из-за того, что центры обработки данных производят много тепла и требуют постоянного охлаждения.

"Вода является ключевым фактором для этих центров обработки данных, то ли для искусственного интеллекта, то ли для каждого раза, когда мы отправляем сообщения по электронной почте или WhatsApp, или каждый раз, когда мы делаем поиск в Интернете", - объяснил преподаватель водных наук в Оксфордском университете Кевин Грекш.

В свою очередь Европа начинает все больше сталкиваться с засухами, которые разрушают здоровье почв, угрожают урожаям и затрудняют транспортировку товаров по реке.

В то же время, как отметил Грекш, компании имеют смысл строить такие центры в районах с дефицитом воды, ведь такие регионы обеспечивают оптимальные условия для работы дата-центров, которым нужно много земли и низкий уровень влажности

"Арагон - это местность, куда я каждый год путешествую со своими студентами. Мы изучаем проблемы с водой, и это огромная проблема", - отметил преподаватель.

Однако такие экологические проблемы не останавливают глобальные гонки вооружений искусственного интеллекта. В частности страны ЕС хотят развернуть больше центров обработки данных по всему континенту, чтобы догнать лидеров ИИ, а именно США и Китай.

В проекте будущей Стратегии водостойкости Европейской комиссии, который получило Politico, говорится о том, что стратегические сектора для чистого и цифрового перехода, среди которых центры обработки данных, потребляют большое количество воды, поэтому на них стоит надавить, чтобы добиться максимальной экономии воды в будущем.

В свою очередь местный мэр муниципалитета Вильямайор-де-Гальего вблизи Сарагосы, Арагон сейчас пытается помешать планам менеджера фонда Azora построить центр обработки данных в своем городе.

"Мы считаем, что это место должно быть пересмотрено. Это не демократия, когда вы понимаете, что центр обработки данных имеет больше власти, чем местный мэр", - подчеркнул Хосе Луис Монтеро.

В то же время в региональном правительстве Арагона отрицают, что из-за такого строительства возникнут проблемы с дефицитом воды. Там отметили, что потребление воды "жестко контролируется компаниями", а правительство "гарантирует, что они будут более эффективными с точки зрения потребления воды и энергии".

"Это становится возможным благодаря все более передовым технологиям, которые внедряются, часто впервые в мире, в Арагоне", - добавили в правительстве.

Экологические проблемы в мире - последние новости

Ранее ученые заявили, что численность насекомых за полвека сократилась вдвое. Отмечается, что особое беспокойство у исследователей вызывает сокращение популяции пчел, которые являются важным звеном в жизненном цикле многих растений, в том числе и хозяйственных.

По словам ученых, когда насекомые исчезают, то последствия распространяются и наружу. Когда исчезают пчелы, то цветы остаются без опыления, популяции хищников уменьшаются, а вредителей становится все больше. Из-за чего нарушаются пищевые цепочки, что угрожает стабильности целых экосистем.

Также эколог рассказал, где в Украине наиболее загрязненная вода. По его словам, такая вода находится возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье.

"Это центральная Украина, в частности Днепр, Запорожье и также Восток. Там отдельная проблема - затопленные шахты. Рядом ведутся боевые действия, и при отсутствии оборудования, электроэнергии, выкачать оттуда воду просто невозможно", - отметил специалист.

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