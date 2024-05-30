В настоящее время в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

На службу в ВСУ поступили уже более 770 осужденных, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Как сообщил Офис генерального прокурора, в настоящее время в суд подано всего 2402 соответствующих ходатайства осужденных.

"При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Изъявили желание защищать Родину больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. Отмечается, что работа на данном направлении продолжается.

Мобилизация заключенных

Как известно, 17 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины, который позволяет заключенным пойти на службу в армию.

27 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что осужденные, которые решили мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, будут служить в штурмовых подразделениях.

По его словам, это будут подразделения, которые пока будут состоять исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими.

Заместитель министра юстиции, курирующая систему уголовно-исполнительной службы, Елена Высоцкая заявила, что Минобороны будет определять нюансы службы мобилизованных заключенных - где те будут служить и будут ли иметь в руках оружие. На сегодня ведомство может передать в ВСУ 4 тысячи человек.

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