По его мнению, россияне рассчитывают, что "впоследствии это должно заставить украинскую власть к сложному выбору между защитой гражданского населения и защитой военной инфраструктуры".

Болезнь российского диктатора Владимира Путина имеет влияние на его менеджерский уровень принятия решений. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Telegram.

"Определение медицинского диагноза Путина принадлежит будущему, а пока должны трезво оценивать его менеджерский уровень. Субъект является сумасшедшим на стратегическом уровне, но вполне рациональным на тактическом. Начинать в XXI веке геноцидную войну против европейского государства размером с Францию - чистая клиника. Но методы и средства ведения этой войны выбирают в Кремле с холодной прагматичностью", - подчеркнул Подоляк.

В частности, советник руководителя ОП задает риторический вопрос: какой смысл в бомбардировке украинских городов, если военные и военно-промышленные объекты оттуда выведены и рассредоточены?

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При этом, кадры с разрушенными жилыми домами воспринимаются в мире болезненно и повышают уровень поддержки Украины.

"На самом деле целью является истощение наших небогатых запасов ракет ПВО", - считает Подоляк.

По его мнению, россияне рассчитывают, что "впоследствии это должно заставить украинскую власть к сложному выбору между защитой гражданского населения и защитой военной инфраструктуры". Подоляк добавил:

"Одно решение приведет к подрыву морали, второе облегчит продвижение российской армии по земле. Правильного варианта нет: каждый ведет к ослаблению обороны".

В то же время, советник руководителя ОП считает, что позже можно поговорить, чем именно болеет Путин.

"А сейчас должны сосредоточиться на симптоматическом лечении: промывании Рф санкциями, шоковой терапии дальнобойным оружием, закаливании украинской ПВО", - констатирует Подоляк.

Мнения о политике Путина

Как сообщал УНИАН, по данным президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты стремятся все делать, чтобы пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, не оставляют мечты захватить Покровск и Константиновку, а также стремятся создать буферную зону вглубь Сумщины на 10 км.

Президент США Дональд Трамп считает, что Путин играет с огнем, и если бы не президент США, то с Россией уже бы произошло "много плохих вещей".

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