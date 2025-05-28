Аналитик считает, что армия РФ проводит боевые действия на грани.

Сейчас не стоит использовать термин "наступление", когда речь идет о планах РФ на это лето. Такое мнение высказал военный эксперт Франц-Штефан Гади в комментарии для tagesschau.

"Я бы не использовал этот термин и не советовал бы использовать такой медийный нарратив. Мы наблюдаем постоянный и медленный рост интенсивности российских военных операций на местах, то есть все больше и больше операций и атак в день. Образ нового наступления свидетельствует о чем-то неправдивом. Для российских вооруженных сил расширение масштабов атак остается огромным вызовом. Ограниченные возможности и способность осуществлять более масштабные атаки являются самым большим ограничивающим фактором для российской армии", - считает эксперт.

По словам Гади, это связано с тем, что армия РФ постоянно работает на пределе своих организационных возможностей.

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Возможное наступление РФ - последние новости

Ранее в Оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Харьков" ответили, есть ли угроза наступления 50-тысячного российского войска на город. По словам военных, такая информация, которую распространили иностранные СМИ, не соответствует действительности.

"Призываем представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины", - отметили в группировке.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.

В то же время глава государства добавил, что армия РФ не может полностью снять всех своих войск с Покровского направления. В свою очередь он отметил, что россияне "будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области".

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