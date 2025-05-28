Технология обеспечивает плавную езду на скорости 1000 км/ч в вакуумной трубе.

Китайские ученые, которые работают над первой в мире полномасштабной испытательной линией вакуумного магнитного поезда, утверждают, что им удалось решить ключевую техническую проблему, которая тормозила реализацию сверхскоростного транспорта Hyperloop миллиардера Илона Маска, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что даже малейшие недостатки, такие как незначительная неровность катушек пути или незначительные деформации мостов, могут создавать сильную турбулентность внутри капсулы. Эти толчки могут превратить плавное, футуристическое путешествие в кошмар, даже в условиях почти полного вакуума, которые необходимы для высокоскоростного транспорта вроде Hyperloop.

Однако китайская команда утверждает, что им удалось почти вдвое уменьшить интенсивность турбулентности. Это означает, что "чрезвычайно сильные толчки" теперь уменьшились до "выраженных, но не неприятных".

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В то время как концепция Hyperloop Илона Маска столкнулась с препятствиями и официально завершила свою программу испытаний в 2023 году, Китай продолжает двигаться вперед. Пекин рассматривает технологию магнитной левитации не только как новый способ перевозки людей, но и как ступеньку к другим значительным достижениям, включая низкозатратные космические запуски.

Hyperloop - что известно

Идея вакуумного поезда Hyperloop, что в переводе означает "гиперпетля", была впервые представлена американскими инженерами Джеймсом Пауэлом и Гордоном Денби еще в 2003 году. Концепция базируется на использовании магнитов и турбин, которые запускают капсулы на магнитной подушке для движения с огромной скоростью внутри вакуумных труб.

Первым этой идеей заинтересовался американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск, который анонсировал разработку своего Гиперлупа в 2012 году. В ноябре 2022 года его инфраструктурная и туннельная компания The Boring Company объявила, что начинает полномасштабное испытание скоростной транспортной системы Hyperloop.

В декабре 2023 года американская компания Hyperloop One, которая занималась разработкой футуристической системы скоростной транспортировки людей и грузов герметичными металлическими трубами со скоростью звука, закрылась и продала свои активы.

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