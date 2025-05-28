Марк Чемпион не верит, что Трамп изменит свою позицию в необходимой степени.

Президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина своим другом, полагает, что тот изменился после их недавних телефонных переговоров и сошел с ума.

"Он ошибается во всех трех пунктах, но если это то, во что должны верить президент США и его сторонники, чтобы он изменил курс в отношении России и Украины, нужно всем делать вид, что он прав", - пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он не верит, что Трамп изменит свою позицию в необходимой степени.

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"Это означало бы не только введение новых санкций против России - а его эскалация угроз в социальных сетях свидетельствует о том, что он может готовиться поддержать законопроект, проходящий через Конгресс, - но и возобновление поставок оружия в Украину в объемах, достаточных для того, чтобы убедить Путина, что время больше не на его стороне", - отмечает Чемпион.

По его мнению, это маловероятно, потому что возобновление поставок оружия подорвало бы основную цель участия Трампа в этом конфликте. А она заключается в том, чтобы добиться определенных экономических и политических выгод путем перезагрузки отношений с Москвой.

Аналитик пишет, что Путин не дружит с иностранными лидерами. Он карьерный агент КГБ, обученный убеждать свои цели в том, что он разделяет их интересы, чтобы потом использовать их в своих целях:

"В данном случае эти якобы общие интересы включают как победу над либерализмом, так и заключение деловых сделок, которых так жаждет Трамп, но которые неизбежно окажутся гораздо менее выгодными, чем обещано. Нарциссисты - самый легкий материал для такого рода манипуляций, и с точки зрения Путина операция "Дональд" не могла бы идти лучше. Во-вторых, Путин ни на йоту не изменил ни свою личность, ни свои цели с момента смены власти в Белом доме, ни с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ни даже с момента прихода Трампа к власти в 2016 году".

Обозреватель уверен, что готовность российского президента сделать все необходимое для достижения своих целей в том, что он считает сферой влияния Москвы, остается прежней. Наиболее важным из них является отказ Трампа от поддержки Киева.

"Наконец, в Путине нет ничего сумасшедшего. Заявление Трампа было вызвано третьей и самой масштабной серией ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и военным объектам. Эти удары жестоки и циничны, и они будут продолжаться. Они безжалостно логичны и далеки от беспрецедентных. Дальнобойная воздушная война России снова преследует несколько целей", - пишет эксперт.

По его словам, в первую очередь она направлена на истощение запасов противовоздушных ракет Украины, и эта цель вполне достижима. То, как Путин представляет эту кампанию, подчеркивает его очевидное намерение - которое США сознательно игнорируют во время фарса переговоров о прекращении огня - пойти дальше территориальных претензий, которые он уже выдвинул в отношении четырех регионов Украины.

Заявления Трампа о Путине

Во вторник президент США заявил, что Путин "играет с огнем", и если бы не он, с Россией "случилось бы много чего очень плохого". До этого, после массированных российских ударов по Украине, Трамп говорил, что Путин "совсем сошел с ума". В Кремле это назвали "эмоциональной реакцией".

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