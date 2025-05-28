Ваши летние образы будут стильными и комфортными.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал модные оттенки этого лета, не оставил без внимания и важный акцент образа - обувь. Мужчина подготовил новую подборку в своем Instagram стильных вариантов, которые дополнят ваш look и будут трендовыми в жаркое время года.

Мюли

Обувь с открытой пяткой - это то, что нужно летом. Дизайнер отмечает, что мюли должны быть в гардеробе каждой модницы, как признак элегантности и изысканности. Их можно сочетать как с деловыми костюмами, так и с нежными платьями. Также в тренде модели с минималистичным дизайном.

Балетки

Балетки уже много лет ассоциируются с комфортом и стилем. По словам Андре Тана, стоит выбирать этим летом модели с заостренным носиком и маленьким каблуком. Такую обувь можно смело комбинировать с шортами-бермудами, легкими платьями и сарафанами.

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Лоферы

Лоферы также не теряют своей актуальности летом. Их можно надевать как с носками, так и на босую ногу. Они станут отличным дополнением как для повседневного образа, так и к более романтично-женственным вариантам.

Ретро-кэды

Модели из потертой кожи или ткани - такие ретро-кэды тоже будут модными и удобными в этом сезоне. Лучше всего они сочетаются с джинсами, шортами и даже платьями.

Вьетнамки

И куда же без вьетнамок? Конечно, их тоже нужно носить в жаркую погоду. Андре Тан отмечает, что это не только обувь для пляжа. Они могут быть, например, кожаными и будут стильно смотреться с льняными брюками, платьями или джинсами.

Напомним, ранее УНИАН писал, как стильно одеваться в жару.

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