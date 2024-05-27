Министр юстиции назвал количество мужчин, которые уже проходят подготовку.

Сейчас предусмотрено, что осужденные, которые решили мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, будут служить в штурмовых подразделениях.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире информационного телемарафона. "Сейчас это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - пояснил он.

По его словам, в будущем это может измениться, военное командование будет следить за процессом. Министр отметил, что сейчас освобождены уже 613 осужденных, они еще не участвуют в боевых действиях, поскольку проходят подготовку.

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Мобилизация осужденных: что известно

Напомним, 17 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в армию.

Уже появлялись решения судов об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

На днях министр юстиции сообщал, что освобождено уже почти 350 заключенных, подано около 4300 соответствующих заявлений.

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