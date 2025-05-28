Речь идет об использовании дронов на оптоволокне.

Во время войны, такой, как в Украине, военные вынуждены быстро адаптироваться к новым угрозам, которые вызваны технологическими изменениями. Последней такой угрозой являются дроны на оптоволокне. Об этом пишет BBC.

"Видео и сигнал управления передаются на дрон и с него через кабель, а не через радиочастоты. Это означает, что он не может быть заглушен электронными перехватчиками", - отметил украинский солдат, инженер беспилотника 68-й егерской бригады с позывным "Модератор".

Как отметили в BBC, когда дроны начали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвреживать БпЛА.

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Однако когда появились беспилотники на оптоволокне, эта защита стала бесполезной. В BBC добавляют, что сейчас Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство.

"Россия начала использовать оптоволоконные дроны задолго до нас, когда мы еще только тестировали их. Эти беспилотники можно использовать в местах, где нам приходится спускаться ниже, чем обычным беспилотникам. Мы можем даже заходить в дома и искать цели внутри", - отметил пилот беспилотника 68-й егерской бригады "Веня".

В то же время артиллерист Сергей добавил:

"Мы начали шутить, что, возможно, нам стоит носить с собой ножницы, чтобы перерезать шнур".

В свою очередь, как пишет BBC, дроны на оптоволокне имеют недостатки, они медленнее, а кабель может запутаться в деревьях. Также их широкое использование Россией свидетельствует о том, что перевозка солдат на позиции и с них может быть более смертельной, чем само поле боя.

"Когда вы заходите на позицию, вы не знаете, заметили вас или нет. А если заметили, то, возможно, ты уже доживаешь последние часы своей жизни", - сказал старший сержант разведывательного подразделения 5-го батальона морской пехоты Олесь.

Также Олесь рассказал, что российская пехота изменила свою тактику на фронте.

"Раньше они атаковали группами. Сейчас они посылают только одного-двух человек. Они также используют мотоциклы, а в некоторых случаях и квадроциклы. Иногда они проскакивают", - отметил воин.

Таким образом линия фронта на некоторых участках больше не является традиционной, а больше похожа на фигуры на шахматной доске во время игры, где позиции могут переплетаться, добавляют в BBC.

Поэтому такие изменения затрудняют наблюдение за продвижением каждой из сторон.

Кроме того, журналисты рассказали о бойце Максиме, который до службы в армии работал в компании по производству напитков. В частности журналистка спросила военного, как его семья относится к его новой профессии.

"Трудно, очень трудно. Семья меня очень поддерживает. Но у меня есть двухлетний сын, и я не часто с ним вижусь. Но мы с ним общаемся по видеосвязи, так что все хорошо, насколько это возможно при данных обстоятельствах", - отметил боец со слезами на глазах.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник заявил об активности врага вдоль границы Черниговщины. По его словам, российские оккупанты держат в напряжении боевые подразделения украинских войск.

Мысник добавил, что сейчас наибольшая концентрация врага - и по обстрелам, и по живой силе - напротив Сумской области, а именно в Курской области России.

В то же время в ГПСУ сообщили, что россияне начали штурмовать Сумскую область. Как отметил спикер ведомства Андрей Демченко, пешие группы врага иногда пытаются попасть на территорию Украины на квадроциклах и мотоциклах, используя скорость для того, чтобы максимально продвинуться вглубь нашей территории.

"Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов", - подчеркнул он.

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