В Минцифре отметили, кто может подать заявку на бронирование.

Критически важные предприятия могут забронировать больше специалистов, ведь теперь в общее количество военнообязанных на предприятии засчитывают работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Об изменениях в бронировании сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

"Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 - мобилизованы после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь - 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь - 50", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, то работодатель должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании.

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Также в Минцифре отметили, кто может подать заявку на бронирование: юридические лица или их филиалы; компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, что обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.); работники должны быть официально трудоустроены.

Кроме того, в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" - то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны Украины отметили, что все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными до 12 февраля 2025 года, обязаны пройти повторное обследование (военно-врачебную комиссию) до 5 июня.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не завершился, на медицинский осмотр не отправляются.

В то же время это не касается случаев, когда военнообязанные принимаются на службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр для определения их пригодности к военной службе или самостоятельно захотели пройти медосмотр.

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