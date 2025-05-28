Селезнев считает, что такие удары будут повторяться.

Атаки по местам производства дронов в РФ - это отличная новость. Украина совершенствует свои беспилотные системы, поэтому такие новости будут повторяться. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

В частности, он прокомментировал информацию об ударах дронов по заводу "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна. Этот завод занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников. По словам специалиста, речь идет о новом производстве, которое было открыто только в 2021 году, оно специализируется на изготовлении крупногабаритных беспилотников и имеет полный цикл.

"То есть там изготавливается то оружие, которое каждую ночь кошмарит нас с вами. Соответственно прилеты по тому объекту - это отличная новость. Опять же, то, что произошло однажды, оно будет обязательно снова, вновь повторяться, потому что цель наших масштабных дроновых атак - это ослабление способности России производить вооружение и технику для ведения войны", - сказал Селезнев.

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По его словам, ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотные системы. Например, недавно впервые стало публично известно об использовании так называемых "дронов-маток" - носителей для дронов-камикадзе, которые могут доставлять их на расстояние до 300 км. Это новый шаг в развитии беспилотной войны. Как отметил эксперт, фактически каждый квартал мы видим технологические апгрейды.

Он напомнил, что ранее впечатление произвело масштабное использование противником дронов, управляемых через оптоволоконные кабели - теперь и Украина активно осваивает этот принцип. Сейчас на очереди новое решение - "дроны-матки".

"Кто знает, в ближайшей перспективе мы увидим дроны, которые используют искусственный интеллект и могут синхронизировано и скоординировано выполнять те или иные задачи. То есть война, как замечательный экзаменатор, выявляет наиболее эффективные практики для совершения тех или иных акций. На самом деле это очень важно", - подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сегодня не просто защищают государство, а системно уничтожают наступательный потенциал путинской армии.

"С одной стороны, россияне ежедневно убивают украинских гражданских, которые не имеют никакого отношения к обороне. С другой - украинская армия методично подрывает способность врага наступать", - заявил эксперт.

По его словам, если президент Владимир Зеленский говорит о прекращении войны до лета 2026 года - это вполне реалистичный прогноз.

"И в принципе первые такие известия по этому треку мы видим. Сейчас враг все меньше использует на поле боя бронетехнику, в частности танки. Почему? Потому что врагу банально не хватает тех же танков из-за того, что до того мы эффективно эту бронетехнику врага уничтожали. И ключевой фактор, который сейчас сейчас задействовал враг - это мясные пехотные штурмы, использование мотоциклетной и приспособленной автомобильной техники. Ну, артиллерия, потому что артиллерийские системы и боеприпасы к ним сейчас масштабно передает правительство Северной Кореи", - сказал Селезнев.

По его словам, масштабным вызовом остаются дроны, но вызов, который является в определенной степени определяющим, потому что сейчас украинская разведка сообщает, что до 65% вражеских потерь - это результат эффективной работы украинских наших операторов беспилотных систем.

Дроновые удары по России

Как писал УНИАН, сегодня дроны атаковали территорию РФ, в частности под удар попало предприятие по производству БПЛА "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Оно занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников.

Также атакован технопарк "Элма" в Зеленограде, который расположен в 43 км от Москвы на площади более 60 000 кв. м.

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