Местные жители выстроились в очередь, чтобы купить хлеб - круглый и плоский, как блин, диаметром 12 сантиметров.

Ученые возрождают 5000-летний рецепт, благодаря которому хотят создать хлеб в старинном стиле. Об пишет Daily Express.

Отмечается, что хлеб готовили из муки грубого помола из полбы, древнего сорта пшеницы, семян чечевицы и листьев неизвестного растения. В раннем бронзовом веке кусок хлеба был зарыт под порогом недавно построенного дома в современной центральной Турции.

Теперь археологи откопали его спустя много лет и помогают местному ячменному хозяйству воссоздать рецепт. Местные жители выстроились в очередь, чтобы купить хлеб - круглый и плоский, как блин, диаметром 12 сантиметров.

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Интересно то, что хлеб был обнаружен во время раскопок в Куллуобе, местечке недалеко от центрального анатолийского города Эскишехир.

Мурат Турктеки, археолог и директор раскопок, рассказал:

"Это самый старый испеченный хлеб, обнаруженный во время раскопок, и он в значительной степени сохранил свою форму. Хлеб - редкая находка во время раскопок. Обычно вы находите только крошки".

Дело в том, что хлеб сохранился, потому что его сожгли и закопали под входом в жилище, построенное около 3300 г. до н. э. Он был обнаружен в сентябре 2024 года и выставлен в Археологическом музее Эскишехира.

"Мы были очень тронуты этим открытием. Общаясь с нашим директором раскопок, я задалась вопросом, сможем ли мы воспроизвести этот хлеб", - сказала мэр города Айше Анлюче.

С очередью, полной восторженных покупателей, первые буханки Куллуоба, продаваемые как 300-граммовые лепешки, которые стоили 50 турецких лир, были распроданы в течение нескольких часов.

Отмечается, что повторное открытие хлеба вызвало интерес к выращиванию древних сортов пшеницы, лучше приспособленных к засухе. Когда-то богатая водными источниками, провинция Эскишехир сегодня страдает от засухи. Анлюче добавила:

"Мы столкнулись с климатическим кризисом, но мы все еще выращиваем кукурузу и подсолнечник, которым требуется много воды. Наши предки преподают нам урок. Как и они, мы должны двигаться в сторону менее влаголюбивых культур".

Новости археологии

Исследователи полагают, что они раскрыли тайну мумифицированного "радужного дракона", который веками хранился в японской сокровищнице. Он был спрятан в сокровищнице Shosoin в историческом японском городе Нара. Останки были найдены Ёсинори Асикагой, сёгуном XV века, в 1429 году.

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