Семья северокорейского диктатора, начиная с его отца, любит вкусно поесть и стало известно, что именно.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын изначально не должен был унаследовать власть от своего отца, Ким Чен Ира, и стать Верховным лидером Северной Кореи, пишет The Takeout.

Некоторое время казалось, что диктатора может сменить его старший сын, Ким Чен Нам, или второй по старшинству сын — Ким Чен Чхоль. Однако Чен Нам совершил ряд ошибок (наиболее известная — когда его поймали в Японии с поддельным паспортом при попытке посетить токийский Диснейленд), а Чен Чхоль, как сообщалось, казался Ким Чен Иру "слишком женственным".

Ким Чен Ын же больше всего напоминал отца — не только своей жестокостью, но и любовью к дорогому стейку. И это несмотря на то, что народ Северной Кореи уже десятилетиями страдает от голода и нехватки продовольствия.

Видео дня

Личный повар-сушист Ким Чен Ира Кенджи Фудзимото, который верно предсказал, что Чен Ын унаследует власть, рассказал несколько деталей о дорогих гастрономических предпочтениях будущего лидера.

Он часто готовил суши для Ким Чен Ына, пока готовил обеды для его отца, и вспоминал пиры с богатыми и изысканными блюдами, такими как суп из акульих плавников и, конечно, стейк из мяса кобе — разновидность вагю с тончайшими прожилками жира, делающими его исключительно нежным и ароматным.

Из-за строгих стандартов, предъявляемых к этому мясу, оно чрезвычайно дорогое — от 440 до 1100 долларов за килограмм (около 18-45 тысяч гривень). Но для таких людей, как Ким Чен Ын, деньги (или забота о собственном народе) явно не имеют значения.

Кобе — не единственная дорогая еда, которую любит это семейство

Ким Чен Ын унаследовал свои дорогие вкусы от отца. Они часто вместе ели стейк из кобе. Повар Кенджи Фудзимото рассказывал, что и Ким Чен Ир, и Ким Чен Ын предпочитали торо — жирную часть тунца из области живота, при поедании суши.

Помимо влияния отца, Ким Чен Ын известен тем, что потребляет множество роскошных продуктов: икру, фуа-гра, лобстеров, пармскую ветчину, дорогое виски, коньяк и шампанское. У него также имеются и более простые предпочтения — мясные пиццы и сыр Эмменталь.

Однако, как утверждают источники, Ким иногда заходил слишком далеко — однажды ходили слухи, что он ел столько сыра, что начал избегать публичных появлений.

Другие интересные новости про дорогие блюда со всего мира

Ранее УНИАН сообщал, сколько стоит самый дорогой чизкейк в мире. Шеф-повар Раффаэле Ронка из одноименного ресторана Ristorante Rafaele в Нью-Йорке установил рекорд Гиннесса на самый дорогой чизкейк в мире еще 30 октября 2017 года. Рекорд до сих пор остается в силе.

Кроме того, мы рассказывали про 10 безумно дорогих и странных деликатесов. В этом списке есть лосиный сыр... который готовят в единственном месте — в Швеции.

Вас также могут заинтересовать новости: