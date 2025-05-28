Не исключено, что оккупанты накапливают большое количество ракет, считает Катков.

Информация о производстве россиянами ракет не коррелируется с их использованием. Об этом в интервью "Фабрике новостей" сказал Олег Катков, военный эксперт, главный редактор "Defense Express".

Отвечая на вопрос о том, могут ли сообщения о прилете на аэродром "Энгельс-2" транспортного самолета Ил-76 с грузом, вероятно, из крылатых ракет Х-101/555, свидетельствовать о подготовке новой атаки, он отметил, что в целом нужно понимать, что у врага есть возможность нанесения ракетных ударов по Украине.

"Относительно крылатых ракет, то несмотря на то, что была масштабная комбинированная атака с использованием крылатых ракет, тем более, они использовались два дня подряд... Но это была единственная атака за месяц. Предыдущая была еще в 20-х числах апреля. А до этого была одна атака в марте, а до этого - одна атака в феврале", - сказал Катков.

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Так, он отметил важный аспект.

"Мне очень хочется, наверное, верить, я сказал бы так, что оценка производства крылатых ракет врагом... Реально не коррелируется с количеством использованных ракет. Есть такая информация, что враг производит 150 ракет разных типов. Примерно 50 из них - это Х-101 - крылатые ракеты воздушного базирования. Но враг не использует столько. И почему так происходит? Вот есть парадигма - накапливает большое количество ракет", - сказал эксперт.

Катков подчеркнул, что россияне уже очень давно производят ракеты в таком количестве и продолжают их накапливать.

Он также привел пример, что россияне запускают по Украине меньше ракет, чем могут нести их самолеты. То есть количество привлеченных бортов не коррелируется с мощностью залпа, а также не коррелируется информация о производстве крылатых ракет врагом с их использованием. Он отметил:

"Возможно, я очень хотел бы надеяться на то, что это просто из-за того, что наши оценки российского производства завышены. И это, мне кажется, немного правильнее, потому что лучше считать, что враг сильнее, чем надеяться на то, что ничего не будет. Но объективно не коррелируется. Возможно, враг не может запускать такое количество ракет одновременно, конечно, но есть такая ситуация".

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что Германия намерена инвестировать в производство дальнобойного оружия в Украине, в том числе дронов.

Между Украиной и Германией подписываются документы для начала финансирования новых проектов по производству оружия в Украине.

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