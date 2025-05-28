Каждому месяцу соответствует своя богиня, которая олицетворяет вашу личность.

По словам опытных астрологов, каждый месяц рождения идеально соответствует и энергетически согласуется с архетипами разных богинь. Издание Parade рассказало, какая божественная фигура соответствует каждому месяцу, и что это говорит о людях, рожденных в этот период.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Январь — Геката (греческая мифология)

Древнегреческая богиня Геката правила магией, трансформацией и служила мостом для тех, кто переступает порог после жизни в подземный мир. Люди, рожденные в январе, олицетворяют тихую силу, полученную из самоанализа, тщательного размышления и силы для инициирования новых начинаний. Вы ходите между мирским и духовным, нефизическим планами.

Февраль — Гуань Инь (китайский буддизм)

Гуань Инь олицетворяет сострадание, милосердие, исцеление и силу прощения. Люди, рожденные в феврале, часто являются эмпатами, которые распространяют позитив через свою эмоциональную глубину, духовную мудрость и продуманные жесты. Как и Гуань Инь, они смягчают суровые реалии жизни, давая надежду просто своим присутствием.

Март — Бригид (кельтская мифология)

Люди, рожденные в марте, приносят надежду, как богиня плодородия, исцеления и поэзии Бригид, которая несет в себе регенеративную силу. Вы рождаетесь, когда зима переходит в весну, неся темы возрождения, вдохновения и жизнерадостности. Ваша интуиция и дуалистическая натура приносят мудрость и перспективу.

Апрель — Фрейя (скандинавская мифология)

Скандинавская богиня Фрейя олицетворяет огонь и страсть; она богиня любви, войны и плодородия. Люди, рожденные в апреле, известны своей независимостью, решимостью и гордостью. С таким смелым сердцем, как у Фрейи, ваша духовная сила дает вам способность противостоять давлению, особенно когда вы защищаете кого-то, кого вы любите.

Май — Афродита (греческая мифология)

Люди, рожденные в мае, воплощают яркую энергию весны, которую олицетворяет красота цветов. Вы несете ауру чувственности, желания, красоты и очарования. Подобно Афродите, древнегреческой богине любви, притяжения и очарования, ваше присутствие пленяет, и вы притягиваете то, чего желаете, а не гонитесь за этим.

Июнь — Изида (египетская мифология)

Древнеегипетская богиня Изида управляет материнством, священной магией и защитой. Те, кто родился в июне, обладают духовными дарами и являются сильными учителями с мистической мудростью. Ваша аура неподвластна времени, соединяя эмоциональную глубину с глубоким интеллектом, что приводит к результатам, которые меняют жизнь.

Июль — Деметра (греческая мифология)

Люди, родившиеся в июле, похожи на древнегреческую богиню Деметру, которая олицетворяет обильные урожаи, божественную благодать и защиту материнства. Вы всегда заботитесь о других и создаете безопасное убежище, где люди могут собираться.

Август — Сехмет (египетская мифология)

Люди, родившиеся в августе, связаны с Сехмет, древнеегипетской богиней трансформации, огня и божественной справедливости. Те, кто родился в этом месяце, — прирожденные воины, которые напрямую сталкиваются с трудностями. Они олицетворяют расширение прав и возможностей вопреки всем трудностям, вдохновляя перемены своей смелостью.

Сентябрь — Афина (греческая мифология)

Люди, родившиеся в сентябре, похожи на Афину, древнегреческую богиню мудрости, стратегии и ясности. Они, как правило, интеллектуальны, приземлены и ищут естественные решения. Их духовная сила заключается в их способности оставаться психологически сосредоточенными во время кризисов, что позволяет им вести других за собой.

Октябрь — Персефона (греческая мифология)

Люди, родившиеся в октябре, связаны с Персефоной, древнегреческой богиней подземного мира и возрождения. "Те, кто родился в этот переходный месяц, имеют духовную двойственность. Они обладают способностью превращать тьму в свет, перемещаться между различными сферами и облегчать процессы возрождения и смерти эго", - пишет Parade.

Ноябрь — Кали (индуистская мифология)

Люди, родившиеся в ноябре, сильны и, несомненно, влиятельны. Кали, индуистская богиня разрушения и возрождения, олицетворяет вашу огненную храбрость. Ваша духовная цель — демонтировать устаревшие структуры и проложить путь к освобождающему и вдохновляющему возрождению. Хотя ваша интенсивность может быть пугает некоторых, но она необходима для достижения истинной свободы.

Декабрь – Ошун (йоруба)

Ошун, богиня любви, искусства и радости, представляет людей, рожденных в декабре. Ваша магнетическая энергия приносит мудрость, оптимизм и приключения. Вы обладаете духовным даром находить красоту во всем, вы креативны, исцеляете и вдохновляете в жизни других.

Ранее УНИАН рассказывал, в какие месяцы чаще рождаются люди, которые обладают высочайшим интеллектом, и даже экстрасенсорными способностями.

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