Для союзников Украины - в частности, Европы - это откроет доступ к поставкам проверенных на практике возможностей и оборудования.

Мощности Украины по производству отечественного оружия вышли за рамки того, что покрывает ее государственные контракты и на что правительство имеет средства для закупки.

Как пишет Politico, есть несколько способов воспользоваться этим. Одна из возможностей заключается в том, что международные партнеры закупают оружие у отечественных производителей от имени Украины - так называемая датская модель.

Другая возможность - экспорт. Сторонники такого подхода утверждают, что пошлины и доходы от экспорта обеспечат финансовый стимул для дальнейшего развития новых возможностей, а также увеличат средства для покрытия внутренних потребностей за счет государственных закупок.

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Отмечается, что для союзников Украины - в частности, Европы - это откроет доступ к поставкам проверенных на практике возможностей и оборудования.

"Конечно, есть некоторые принципиальные контраргументы. Помимо очевидной необходимости тщательного выбора торговых партнеров и технологий для экспорта с целью предотвращения операционных рисков, тип оборонной продукции, которую Украина готова экспортировать, имеет последствия для покупателей", - сказано в статье.

Утверждается, что война в Украине быстро ускорила инновационный цикл: беспилотники, средства РЭБ и беспилотные наземные транспортные средства быстро устаревают. А быстро развивающиеся системы, хотя и обеспечивают технологическое преимущество над противником, бросают вызов цели накопления запасов на случай возможного будущего конфликта. Помимо этого, вопрос об экспорте украинского оружия также касается поддержки новой оборонной экосистемы Европы.

Отмечается, что европейские армии получат большую выгоду от доступа к украинскому внутреннему производству вооружений, что позволит им обучать солдат беспилотной войне и интегрировать подразделения беспилотников в командные структуры, тем самым адаптируясь к реалиям современной войны с низкими затратами. Для Европы создание собственной индустрии беспилотников с нуля займет годы, тогда как партнерство с Украиной предлагает легкодоступное решение для заполнения пробелов в возможностях. Журналисты пишут:

"Для Украины, с другой стороны, более 40 процентов оружия, которое в настоящее время используется ее армией, производится внутри страны, с большим упором на инновационные системы вооружения. Но отрасли необходимо наращивать производство стратегического оружия, в частности крылатых и баллистических ракет и стратегической противовоздушной обороны - именно здесь сотрудничество с европейскими партнерами и инвестиции больше всего необходимы".

Важно то, что недавнее создание ЕС оборонного фонда в размере 150 миллиардов евро в рамках инициативы "Действия по обеспечению безопасности для Европы" позволяет Украине участвовать в совместных оборонных закупках и заимствованиях в партнерстве с членами ЕС. И что самое важное, эти средства могут быть потрачены только на оборонную продукцию, где не менее 65 процентов компонентов производятся в странах ЕС, Норвегии или Украине.

Интересно, что в этом направлении Киев уже успешно создал совместные предприятия с европейскими партнерами по обороне, такими как Rheinmetall или Thales. Если теперь он сможет открыть свой оборонный экспорт, он сможет извлечь еще большую выгоду из зарождающейся схемы ЕС.

Аналитики считают, что поскольку любое прекращение огня выглядит маловероятным, сохраняется необходимость в укреплении вооруженных сил и оборонных возможностей Украины, одновременно наращивая опыт страны в европейском перевооружении. Открытие оборонной промышленности Украины позволит продолжить бюрократическую интеграцию и сотрудничество с ЕС, а также позволит экономике Украины напрямую извлечь выгоду из европейского перевооружения.

Экспорт украинского оружия

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна рассматривать экспорт украинских оборонных технологий как источник ресурсов для выживания, а также как инструмент для развития и международной интеграции.

Он также считает, что Украина имеет уникальный опыт, который может стать ключом к вступлению в будущие международные союзы по безопасности.

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