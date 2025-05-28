Новейшая машина получила 105-мм пушку, способную стрелять ракетами.

В КНР начали массовое производство новых бронемашин ZTL-19, которые классифицируют как "колесные танки" или "колесные БМП". Аналитики Defense Express связывают это с подготовкой к возможному вторжению на Тайвань.

В частности, в Китае зафиксировали большой железнодорожный эшелон с такими машинами. Это могут быть одни из первых серийных образцов, которые только начали поступать в подразделения Народно-освободительной армии Китая, говорят эксперты. По данным источников, производство этих танков только что стартовало.

Боевая машина ZTL-19 является модернизированной версией БМП ZTL-11 и имеет улучшенное вооружение и оснащение. В частности, она получила 105-мм пушку, способную стрелять как обычными боеприпасами, так и управляемыми ракетами. Также она оснащена пулеметами калибра 12,7 мм (на крыше) и 7,62 мм (спаренный с пушкой).

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На опубликованных снимках можно увидеть, что ZTL-19 имеет современную систему управления огнем, средства создания дымовой завесы, гребные винты для преодоления водных преград, а также систему предупреждения о лазерном облучении. Конструктивно новый танк отличается удлиненным корпусом, что отличает его от предшественника.

Вероятно, ZTL-19 оснащен автоматом заряжания, о чем свидетельствует форма задней части башни. По имеющейся информации, броня машины способна выдержать обстрелы из стрелкового оружия калибра до 14,7 мм, а по данным китайских источников - даже 30-мм боеприпасы, хотя это заявление вызывает сомнения среди экспертов.

"Для сравнения, ZTL-11 имеет следующие характеристики: боевая масса 23,6 тонны, максимальная скорость по шоссе достигает 100 км/ч. Длина 8,8 метра, ширина 3 метра, высота 3,17 метра. По своему вооружению, он похож на своего преемника, однако он имеет другую модель пушки без дульного тормоза", - говорится в публикации.

Специалисты считают, что активная разработка и развертывание таких амфибий может свидетельствовать о подготовке Китая к потенциальной высадке на Тайвань. Несмотря на наличие большого десантного флота, для операций на суше КНР нужны быстрые и маневренные бронемашины.

Небольшая общая масса ZTL-19 позволяет перевозить две такие БМП одновременно на одном большом военно-транспортном самолете, что значительно упрощает логистику и оперативное развертывание сил.

Угроза китайского вторжения на Тайвань

Как писал УНИАН, по мнению экспертов, угроза нападения Китая на Тайвань увеличилась, поскольку КНР значительно нарастила свою военную мощь и способна в кратчайшие сроки перейти к военным операциям.

Один из тайваньских военных чиновников сказал Financial Times, что китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения усовершенствовались до такой степени, что они могут вступить в боевые действия в любое время. Говорилось, что операции армии Китая уже включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань, постоянную готовность армейских авиационных подразделений и тому подобное.

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